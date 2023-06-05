Movimento sociale martedì 06 giugno

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova le tue previsioni di traffico per martedì 06 giugno 2023

Elenco delle righe eliminate

A causa di un movimento sociale, le linee sottostanti non circoleranno martedì 06 giugno 2023 tutto il giorno.

A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z

Si prevedono disagi sulle altre linee. Per consultare i tuoi orari:

Linea 9

Linea 52

Linea 71

Linea 81

Linea 88A --> Gara delle 19:00 da Mantes-la-Ville Stazione rimossa

Linea A

Linea C

Linea D

Linea E

Linea I

Linea K

Linea L

Linea M

Linea N

Linea R

Gli orari delle linee 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 e A14 Bonnières sono mantenuti.

Ci scusiamo per l'inconveniente.

Per seguire le nostre novità:

Twitter: @Mantois_IDFM

Notizie simili