Notizie simili

A causa di un movimento sociale, le linee sottostanti non circoleranno martedì 06 giugno 2023 tutto il giorno.
A14 - 1 - 2A - 2B - 2C - 4 - 5 - 7 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 82 - 88C - F - G - L - X - Z
Si prevedono disagi sulle altre linee. Per consultare i tuoi orari:
Linea 88A --> Gara delle 19:00 da Mantes-la-Ville Stazione rimossa
Gli orari delle linee 19, 34, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 88B, 89, 90, 109, 110, Extrême Soirée, N51 e A14 Bonnières sono mantenuti.
Ci scusiamo per l'inconveniente.
