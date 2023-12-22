Notizie simili

Novità alla stazione di Bussy-St-Georges! Dall'8 gennaio 2024, il territorio di Marne-la-Vallée sta testando il timone, un nuovo arredo che aiuta i pedoni ad orientarsi.
Questo arredo urbano a misura d'uomo animerà il piazzale della stazione di Bussy-Saint-Georges indirizzando i pedoni verso le varie soluzioni di mobilità disponibili nella zona. Un vero e proprio strumento per promuovere la multimodalità!
Il timone, un'invenzione che rivoluziona il tuo orientamento!
L'offerta di trasporto è infatti molteplice quando si arriva a Bussy-St-Georges. Questo hub multimodale comprende una stazione ferroviaria, una stazione degli autobus, linee di autobus urbani, parchi commerciali, scuole...
Quindi, come navigare meglio? Come risparmiare tempo e andare dritto al punto?
Le Gouvernail viene in soccorso degli utenti persi intorno al polo della stazione di Bussy-St-Georges! Questa invenzione 100% meccanica, ecologica, low-tech e facile da usare e rivoluziona l'orientamento dei pedoni.
Come funziona?
Il suo principio è semplice: questo mobile ad altezza adulta ha un quadrante rotante che incorpora un piano. Indica e indirizza a soluzioni di mobilità e punti di interesse entro un raggio di 350 m. Girando con Le Gouvernail, metti la destinazione fisicamente desiderata di fronte a te e il percorso diventa facile da ricordare. Una ricchezza di informazioni e un'infallibilità che altri strumenti tradizionali o digitali non offrono.
Per questa prima, il timone sarà schierato sul piazzale della stazione di Bussy-Saint-Georges, sul lato della stazione degli autobus. Questo esperimento consentirà di studiare una possibile diffusione in altri agglomerati dell'Île-de-France.