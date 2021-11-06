Notizie simili

Per viaggiare più piacevolmente, ci sono regole che tutti devono rispettare a bordo degli autobus:
"Regola n. 1: rimango cortese nei trasporti"
Un "ciao" di cuore è così bello!
Rimango cortese nei trasporti
"Regola N°2: abbasso il volume dei miei dispositivi"
(telefono, cuffie, altoparlante Bluetoooth...). Gli altri utenti non hanno bisogno di conoscere i miei gusti musicali
Per il comfort di tutti abbasso il volume
"Regola N°3: lascio il mio posto libero a qualcuno che ne ha bisogno solo di me"
Se mi trovassi in una situazione con mobilità ridotta, sarei felice di questo gesto!
Lascio spazio libero se qualcuno ne ha bisogno più di me
"Regola N°4: piego il passeggino quando salgo sul veicolo"
Mio figlio sarà al sicuro tra le mie braccia.
Per la sicurezza di tutti piego il passeggino quando salgo in mezzo
"Regola n. 5: segnalo la mia richiesta di fermarmi ben prima di arrivare e non all'ultimo momento"
Un arresto improvviso all'ultimo momento può essere pericoloso.
Non aspetto l'ultimo momento per segnalare il mio stop
"Regola n. 6: non lascio la mia spazzatura sull'autobus"
Viaggiare in un autobus pulito è così bello!
Non lascio la mia spazzatura sull'autobus
"Regola n. 7: Non consumo cibo o bevande sull'autobus"
Sedersi su un sedile sporco non è piacevole...
Sull'autobus non consumo bevande o cibo