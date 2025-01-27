Notizie simili

Perché cambia il numero della tua linea di autobus?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi nei nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico.

Sul territorio di Centre et sud Yvelines, tutte le vostre linee sono ora rinominate dal prefisso "53" e tutte le nostre linee di scuolabus da "52", per una maggiore coerenza e leggibilità (ad esempio la linea 2 diventa la linea 5202 e la linea 31 diventa la linea 5231). In tutta l'Île-de-France, alle linee Express verrà assegnato un prefisso del loro dipartimento seguito da una cifra specifica. (Es: la linea Express 11 diventa la linea 7811). Solo gli autobus notturni e Transport on Demand (TàD) rimangono invariati.

Cosa ti porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.