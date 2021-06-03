Notizie simili

Dal 19 maggio, il tuo centro commerciale Belle Epine ha riaperto le sue porte.
La tua linea di autobus 482 (ex linea 2) ti porta lì dal centro di Villeneuve-le-Roi, tutti i giorni, anche la domenica con:
- Dal lunedì al venerdì : dalle 5 alle 22, 1 autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 30 minuti nelle ore non di punta tra Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
Tra le 10:00 e le 19:30, un autobus ogni 30 minuti ti porta al centro commerciale Belle Epine di Thiais.
- Sabato : dalle 5 alle 22, 1 autobus ogni 30 minuti all'1 di notte
- Domenica e festivi : dalle 8 alle 20
Gli stessi orari valgono tutto l'anno, anche in estate!
L'autobus 482 ti lascia alle fermate Belle Epine Nord e Belle Epine Sud, sul Boulevard Nord. Il capolinea di partenza si trova alla fermata Belle Epine Sud.
Ubicazione delle fermate a Belle Epine