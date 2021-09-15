Notizie simili

Nell'ambito della Settimana della mobilità, i nostri addetti all'informazione vengono a incontrarvi per informarvi sui vostri movimenti.
Diversi stand, vicino a te, ti accoglieranno dal 15 al 25 settembre 2021. Trova le diverse date e orari qui sotto!
- Giovedì 16 settembre dalle 08:00 alle 13:00: al mercato di Choisy-le-Roi. Stazione nelle vicinanze: stazione RER di Rouget-de-Lisle e Choisy-le-Roi.
- Venerdì 17 settembre dalle 15:00 alle 18:00: di fronte al centro commerciale Orlydis - Centre commercial Leclerc. Stazione nelle vicinanze: Orly Gaston Viens.
- Domenica 19 settembre dalle 08:00 alle 13:00: al Marché des Terrasses (Rue des Hautes Bornes a Orly). Stazioni vicine: Les Saules & Christophe Colomb e stazione RER Les Saules.
- Martedì 21 settembre dalle 07:00 alle 10:00: al mercato di Villeneuve-le-Roi. Fermate degli autobus nelle vicinanze: Marché e Place Amédée Soupault.
I nostri addetti all'informazione avranno a disposizione delle chicche: non esitate a chiederglielo. Vi aspettiamo!