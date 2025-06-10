Notizie simili

A chi è rivolta la tessera scuolabus?
La carta scuolabus (ex carta Optile) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.
(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.
Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.
Inoltre, questa carta viene rilasciata dall'operatore di autobus nel tuo territorio a seguito di un abbonamento.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Requisiti di ammissibilità:
Per poter beneficiare della tessera di trasporto scolastico devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Risiedere nell'Île-de-France: è possibile conservare un solo indirizzo di residenza,
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento,
- Essere scolarizzati con lo status di asilo nido o mezza pensione al college o al liceo,
- Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico,
- La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025*
* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).
Come sottoscrivere o rinnovare la tessera scuolabus?
*Verranno elaborate solo le domande complete. Qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alla famiglia.
*Saranno elaborate solo le domande ricevute per posta. Nessuna domanda sarà accettata in loco.
Fasi di sottoscrizione:
- Scarica qui sotto il file da stampare e compilare
> Tutti i campi delle parti A/B/C sono obbligatori, il campo D è facoltativo.
> Il timbro e la firma della scuola sono obbligatori anche per ogni nuovo abbonamento.
- In una busta, allega al tuo file il pagamento tramite assegno intestato a KEOLIS
(dettagli dell'importo nella sezione "Prezzo della carta scuolabus")
> Non devono essere inviate foto, buste preaffrancate o altri articoli. Non possiamo garantire la restituzione di questi articoli.
- Invia il tuo file per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Keolis - Servizio Mappe Scolastiche
Bouvray Way - CS 60671
94311 ORLY CEDEX
- Ricevi al più presto la mappa della scuola all'indirizzo che ci hai fornito sul file.
Prezzo della tessera scuolabus:
Il prezzo della carta scuolabus funziona per numero di sezioni, cioè una distanza calcolata da Optile e Île-de-France mobilité, tra l'indirizzo di partenza e la scuola.
Per scoprire il numero di sezioni corrispondenti al viaggio di tuo figlio, ti preghiamo di contattarci.
Consulta di seguito le tariffe applicate per l'anno scolastico 2025-2026 sul territorio Seine Grand Orly.
Per conoscere il prezzo corrispondente al viaggio di tuo figlio, contattaci.
Fai attenzione, se il prezzo finale supera: 365 €, la tua richiesta verrà automaticamente rifiutata.
> Il pass Navigo Imagine'R sarà più vantaggioso per te.
Sovvenzioni comunali e dipartimentali:
Affinché una sovvenzione possa essere applicata al momento della sottoscrizione, il comune deve prima dichiarare l'importo della sua partecipazione al vettore.
Per i comuni della Val-de-Marne, nessuna sovvenzione è stata dichiarata ai nostri servizi.
Tuttavia, ti invitiamo a contattare il tuo municipio o il servizio di trasporto della tua comunità per usufruire di un eventuale sussidio.
Il dipartimento della Val-de-Marne offre inoltre una sovvenzione a determinate condizioni. Vi invitiamo a consultare il sito del dipartimento cliccando qui per conoscere le modalità.
Si prega di notare che questo sussidio dipartimentale non si applica al prezzo pagato al vettore al momento della sottoscrizione. Quest'ultimo sarà richiesto da te, dopo aver ricevuto la tua carta scuolabus.
Per saperne di più:
Hai bisogno di maggiori informazioni sul funzionamento o sulla sottoscrizione della tessera scuolabus?
Contattateci! I nostri team saranno lieti di rispondere alle vostre domande.