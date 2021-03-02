Notizie simili

Le destinazioni e i servizi rimangono gli stessi! Cambiano solo il telefono, il sito Web e l'app.
Informazioni sul sito tad.idfmobilites.fr
Conosci il servizio di trasporto a richiesta di Marne-la-Vallée (TàD)?
Complementare alla rete di trasporto esistente, questo servizio è offerto in aree in cui il trasporto pubblico convenzionale (autobus o pullman) non è adatto, al fine di consentire ai residenti di raggiungere una stazione ferroviaria, una linea di autobus convenzionale o strutture importanti come ospedali, centri commerciali, centri culturali e ricreativi.
Se viaggi nel settore Marne-la-Vallée puoi beneficiare dei servizi del TàD di Marne-la-Vallée!
Quali servizi offre?
5 destinazioni offerte da Minibus:
- Servizio alle stazioni ferroviarie in giorno + tempo libero (Jablines Leisure Island)
DA / PER LA STAZIONE DI LAGNY-THORIGNY rue R. Poincaré / STAZIONE DI CHESSY MLV NORD / ISOLA PER IL TEMPO LIBERO DI JABLINES
- Servizio alle stazioni la sera
PARTENZE DA GARE DE LAGNY-THORIGNY rue R. Poincaré / GARE DE BUSSY-ST-GEORGES / PARTENZE DA GARE DE CHESSY MLV NORD / PARTENZE DA SERRIS VAL D'EUROPE
- Serve i mercati di Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre
- Servizio dell'ospedale Grand Est Ile-de-France, settore Marne-la-Vallée
Come funziona?
È accessibile su prenotazione a chiunque abbia un biglietto di trasporto valido (modalità di prenotazione nel volantino)
Funziona tutto l'anno, compresi i giorni festivi.
Essendo complementari alla rete di autobus, vi invitiamo a consultare il nostro opuscolo sul sito web per conoscere i servizi per comuni!
Per maggiori informazioni:
- Visita il sito: tad.idfmobilites.fr
- Per telefono: 09 70 80 96 63 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi)
Buon viaggio sul nostro servizio!