Notizie simili

Conosci il servizio di trasporto a richiesta di Marne-la-Vallée (TàD)?

Complementare alla rete di trasporto esistente, questo servizio è offerto in aree in cui il trasporto pubblico convenzionale (autobus o pullman) non è adatto, al fine di consentire ai residenti di raggiungere una stazione ferroviaria, una linea di autobus convenzionale o strutture importanti come ospedali, centri commerciali, centri culturali e ricreativi.

Se viaggi nel settore Marne-la-Vallée puoi beneficiare dei servizi del TàD di Marne-la-Vallée!

Quali servizi offre?

5 destinazioni offerte da Minibus:

Servizio alle stazioni ferroviarie in giorno + tempo libero (Jablines Leisure Island)

DA / PER LA STAZIONE DI LAGNY-THORIGNY rue R. Poincaré / STAZIONE DI CHESSY MLV NORD / ISOLA PER IL TEMPO LIBERO DI JABLINES

Servizio alle stazioni la sera

PARTENZE DA GARE DE LAGNY-THORIGNY rue R. Poincaré / GARE DE BUSSY-ST-GEORGES / PARTENZE DA GARE DE CHESSY MLV NORD / PARTENZE DA SERRIS VAL D'EUROPE

Serve i mercati di Lagny-sur-Marne e Magny-le-Hongre

Servizio dell'ospedale Grand Est Ile-de-France, settore Marne-la-Vallée

Come funziona?

È accessibile su prenotazione a chiunque abbia un biglietto di trasporto valido (modalità di prenotazione nel volantino)

Funziona tutto l'anno, compresi i giorni festivi.

Essendo complementari alla rete di autobus, vi invitiamo a consultare il nostro opuscolo sul sito web per conoscere i servizi per comuni!

Per maggiori informazioni:

Visita il sito: tad.idfmobilites.fr

Per telefono: 09 70 80 96 63 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi)

Buon viaggio sul nostro servizio!