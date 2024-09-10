Notizie simili

Vieni a conoscere i team T9 e le linee del territorio Seine Grand Orly in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024.
I nostri team saranno presenti:
- Mercoledì 18 settembre 2024 dalle 14:00 alle 18:00 presso la stazione Mairie de Vitry
- Giovedì 19 settembre 2024 dalle 14 alle 18 alla fermata Raoul Delattre a Villeneuve-le-Roi
- Venerdì 20 settembre 2024 dalle 8:00 alle 12:00 vicino al parcheggio biciclette della stazione Gaston Viens
Vi aspettiamo!
Cogli anche l'occasione per andare dietro le quinte del T9 con una visita al sito di manutenzione e stoccaggio T9 (SMR) sabato 21 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
In programma: una visita alle officine, dove è possibile osservare da vicino le operazioni di manutenzione, il PCC IV (Centralized Control and Passenger Information Station) per capire come viene gestita la linea in tempo reale, nonché una visita alla cabina di guida.
Iscrizione obbligatoria su uno degli slot di visitae soggetta al numero di posti disponibili.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, vai agli account X (ex-Twitter): @T9_IDFM e @SeineOrly_IDFM