Notizie simili

L'ex linea 88 è divisa in tre percorsi, A, B e C:
- 88A: Dreux, Anet, Mantes-la-Ville, Poisy
- 88B: Dreux <-> Houdan <-> Poissy</-></->
- 88C : Mantes-la-Ville <-> Poissy</->
Dal 1° agosto, per una maggiore leggibilità, alcune linee di autobus a Le Mantois cambieranno numero:
La linea 9 diventa la 44, con un percorso Velannes <-> Epône-Mézières <-> Aubergenville</-></->
Il 10 diventa il 45, e andrà da Boinville ad Aubergenville, via Epône-Mézières
L'ex linea 4 diventa la 76. Il suo itinerario sarà Blaru <-> Bonnières-sur-Seine</->
Infine, la linea 7 diventa 87, con un percorso Lainville/Aincourt/Limay <-> Poissy</->
Alcune linee in uscita dall'Île-de-France cambieranno non solo il loro numero ma anche i loro prezzi. Per utilizzarli sarà sufficiente la convalida di un biglietto di trasporto regionale (Navigo Pass, Imagine R card, T+ Ticket ...). Ecco le linee interessate da questo doppio cambiamento:
Dal 1° agosto, viaggia da un capo all'altro della linea 72 (ex linea 14) con il tuo pass Navigo o immagina R.
- La vecchia linea 1 diventa la 71 e vi porterà dalla stazione di Bonnières-sur-Seine al liceo Saint-Adjutor di Vernon;
- L'ex-14 diventa il 72. Ti porterà da Vernon a La Défense;
- La 73 (ex linea 3) andrà da Vernon a Poissy;
- La vecchia linea 4 è rinumerata 74 e andrà da Bréval al Lycée Saint-Adjutor de Vernon;
- La nuova linea 75 (ex linea 1) servirà Gasny, fino a Bonnières-sur-Seine;
- 88A e 88B (ex linea 88).
Bella estate sulle nostre linee!