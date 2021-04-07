Notizie simili

Il tuo autobus 482 (ex linea 2) va oltre, dal 12 aprile 2021!

Pubblicato su

Lettura 1 min

La tua linea 482 (ex linea 2) ora ti porta al centro commerciale Belle Epine e ora corre la domenica!

Scopri il nuovo percorso della linea 482 (ex linea 2)

La linea 482 serve diverse nuove fermate, tra cui:

Fermate principali della linea 482: Place Jeanne d'Arc, Lycée Brassens, Place Paul Bert, Gare de Villeneuve-le-Roi, Marché de Villeneuve-le-Roi, Place Amédée Soupaul, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly, Pont de Rungis (RER C), Belle Epine.

La linea 482 è attiva dal lunedì alla domenica, con:

  • Dal lunedì al venerdì: dalle 5 alle 22, 1 autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 30 minuti nelle ore non di punta tra Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
    Tra le 10:00 e le 19:30, un autobus ogni 30 minuti ti porta al centro commerciale Belle Epine di Thiais.
  • Sabato: dalle 5 alle 22, 1 autobus ogni 30 minuti all'1 di notte
  • Domenica e festivi: dalle 8 alle 20

Gli stessi orari valgono tutto l'anno!

Scopri i nuovi orari di questa linea, tra Thiais Belle Epine e Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc

