Notizie simili

NOVITÀ: la tua rete di autobus Marne-la-Vallée su TWITTER!

Per essere sempre informato, vieni e unisciti alla nostra community!

Pagina Twitter dell'account della rete di autobus Marne-la-Vallée @MLV_IDFM. Descrizione dell'account, indirizzo del sito web

Siamo lieti di annunciare l'apertura della nostra pagina Twitter:

@MLV_IDFM

Troverai informazioni pratiche sulla tua rete di autobus (nuovi orari, deviazioni, notizie), ma anche sugli eventi del territorio. Per essere sempre informato, unisciti alla nostra Community!

Per seguirci, è molto semplice:

> vai alla pagina @MLV_IDFM

> clicca su "SEGUI"

> ricevi 1 notifica per ogni post sulla rete

Nel frattempo, buon viaggio sulle nostre linee! :-)

