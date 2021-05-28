Notizie simili

Pagina Twitter dell'account della rete di autobus Marne-la-Vallée @MLV_IDFM. Descrizione dell'account, indirizzo del sito web
Siamo lieti di annunciare l'apertura della nostra pagina Twitter:
@MLV_IDFM
Troverai informazioni pratiche sulla tua rete di autobus (nuovi orari, deviazioni, notizie), ma anche sugli eventi del territorio. Per essere sempre informato, unisciti alla nostra Community!
Per seguirci, è molto semplice:
> vai alla pagina @MLV_IDFM
> clicca su "SEGUI"
> ricevi 1 notifica per ogni post sulla rete
Nel frattempo, buon viaggio sulle nostre linee! :-)