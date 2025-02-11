La legge sulla disabilità ha 20 anni. E nei trasporti, a che punto siamo?
L'11 febbraio 2005 è stata approvata la legge n. 2005-102 sulla parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità.
Al centro di questa legge c'è l'accesso indipendente ai sistemi di trasporto per le persone con disabilità. L'articolo 45 di questa legge afferma specificamente che: "La catena di viaggio, che comprende l'ambiente costruito, le strade, lo sviluppo degli spazi pubblici, i sistemi di trasporto e la loro intermodalità, è organizzata in modo da consentirne l'accessibilità nella sua interezza alle persone con disabilità o mobilità ridotta".
In particolare, la legge specifica l'obbligo di rendere le reti di trasporto pubblico accessibili a tutti i tipi di disabilità, entro un periodo di 10 anni. La legge sarà integrata nel 2014 da ordinanze (le Sd'Ap), che fisseranno una nuova scadenza (2024) per l'attuazione dei lavori di accessibilità.
Nell'Île-de-France, 4 residenti su 10 dell'Ile-de-France sono temporaneamente o permanentemente disabili.
Quindi, 20 anni dopo, a che punto siamo con i trasporti nella regione Ile-de-France?
Dati chiave sull'accessibilità sulla rete Île-de-France Mobilités
Metropolitana
- 100% accessibile alle disabilità visive, uditive e cognitive
- 216 ascensori
- 793 scale mobili
Tram
- Il 100% delle linee tranviarie urbane sono accessibili (10 linee, 199 stazioni)
- Il 100% dei tram è dotato di annunci visivi e acustici
Autobus
- Il 100% degli autobus è dotato di annunci visivi e acustici
- 540 linee di autobus e pullman sono accessibili nell'Île-de-France, incluso il 100% delle linee parigine dal 2010
Metro linee 11 e 14
- 29 stazioni accessibili autonomamente
RER e treni
- Il 100% delle stazioni RER A e B di Parigi sono accessibili
- Il 100% delle stazioni RER A, B, D ed E sono accessibili
- 1 agente presente in ogni stazione per accompagnare le persone con disabilità (su prenotazione)
- 300 stazioni e stazioni della rete ferroviaria accessibili a tutte le disabilità
2,4 miliardi di euro per rendere accessibili i trasporti nella regione Ile-de-France
Dal 2016, Île-de-France Mobilités ha investito oltre 2,4 miliardi di euro in un'importante politica di trasformazione della rete. Una politica condotta di pari passo con associazioni, operatori, autorità locali e la regione Île-de-France.
L'obiettivo? Migliorare l'accessibilità, il comfort e portare sempre più indipendenza alle persone con disabilità sui mezzi pubblici.
Nuove linee, estensioni e stazioni: accessibili!
Mentre la storica metropolitana di Parigi rappresenta un'enorme sfida per l'accessibilità, in particolare per le persone su sedia a rotelle, tutti i progetti per nuove stazioni e stazioni, nuove linee, estensioni di linea o nuovi veicoli (metropolitane, autobus, tram, RER e treni) intrapresi dal 2005 sono stati progettati in conformità con gli standard di accessibilità e offrono collegamenti con linee ugualmente accessibili.
300 stazioni accessibili
Negli ultimi anni, gli investimenti effettuati da Île-de-France Mobilités hanno permesso di rendere accessibili 300 stazioni della rete ferroviaria e RER e il 97% del traffico passeggeri sulla rete ferroviaria, grazie all'accessibilità delle stazioni più importanti della rete Ile-de-France ad alta affluenza, come la stazione di Saint-Denis, una delle principali stazioni della regione con 27 milioni di passeggeri all'anno, con un progetto da 165 milioni di euro.
10 linee di tram e 199 stazioni per accogliere tutti i tipi di pubblico
Oltre a queste stazioni, ci sono anche 10 linee di tram e 199 stazioni, tutte completamente accessibili a tutti i pubblici e che migliorano gli spostamenti per gli utenti con mobilità ridotta.
Autobus e pullman: sempre più accessibili
540 linee di autobus e pullman in tutta l'Île-de-France, incluso il 100% delle linee parigine.
Metro: nuove linee ed estensioni accessibili
Infine, per quanto riguarda la metropolitana, il progetto più difficile da realizzare a causa della geografia parigina e dei vincoli urbani, ci sono ora 29 stazioni accessibili in completa autonomia, di cui 21 sulla linea 14, completamente accessibile, e 8 stazioni sulla linea 11, recentemente estesa a Rosny-Bois-Perrier. Entro il 2031, 68 stazioni aggiuntive saranno aggiunte alla metropolitana accessibile dell'Ile-de-France, con le linee 15, 16, 17 e 18.
La storica metropolitana parigina accessibile? Il cantiere del secolo della "Metro per tutti"!
Questo è IL punto più complesso dell'accessibilità della metropolitana dell'Ile-de-France: la metropolitana di Parigi. Circolando sotto innumerevoli edifici haussmanniani del XIX secolo, componendo con la moltitudine di reti che attraversano il seminterrato, la storica metropolitana (linee da 1 a 13), una delle più antiche del mondo, è ancora troppo inaccessibile alle persone con mobilità ridotta.
Una situazione complessa, difficile da risolvere, ma che non impedisce di intraprendere lavori per migliorare l'accessibilità della rete storica. Così, nell'ottobre 2024, Île-de-France Mobilités ha organizzato la prima Conferenza sull'accessibilità della metropolitana, in collaborazione con la Regione Île-de-France, per riunire tutte le parti interessate.
Di conseguenza, è stato lanciato il progetto "Metro per tutti". Obiettivo: avviare concretamente la trasformazione della storica metropolitana di Parigi. Un'ambizione stimata tra i 15 e i 20 miliardi di euro, impegnati in 20 anni. Un investimento equamente distribuito tra la Regione Île-de-France, la città di Parigi e lo Stato.
I 3 progressi concreti del progetto "Metro per tutti"
- 1 milione di euro sbloccato per finalizzare lo studio di fattibilità sull'accessibilità della linea 6 (prima linea pilota da rendere accessibile)
- 3 milioni di euro per mappare l'intera rete metropolitana e trovare soluzioni concrete
- Creazione di un comitato "Metro per tutti" con la Regione, la città di Parigi, i dipartimenti interessati, la RATP e lo Stato per collaborare fianco a fianco
Alternative accessibili al 100% per circolare a Parigi
In attesa dei progressi rivoluzionari della metropolitana per tutti, il 100% delle linee della metropolitana sono ora accessibili alle disabilità intellettive, visive e uditive, così come la RER e le linee ferroviarie dell'Ile-de-France, etichettate Cap'Handéo "Mobility Services", l'unica certificazione riconosciuta a livello nazionale.
Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta, possono muoversi autonomamente a Parigi prendendo autobus, tram (T3a, T3b, T2, T9) e linee RER, poiché le stazioni RER e il materiale rotabile delle linee RER A, B, D ed E sono accessibili al 100% nella capitale.