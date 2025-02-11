La legge sulla disabilità ha 20 anni. E nei trasporti, a che punto siamo?

Nuove linee, estensioni e stazioni: accessibili!

Mentre la storica metropolitana di Parigi rappresenta un'enorme sfida per l'accessibilità, in particolare per le persone su sedia a rotelle, tutti i progetti per nuove stazioni e stazioni, nuove linee, estensioni di linea o nuovi veicoli (metropolitane, autobus, tram, RER e treni) intrapresi dal 2005 sono stati progettati in conformità con gli standard di accessibilità e offrono collegamenti con linee ugualmente accessibili.

300 stazioni accessibili

Negli ultimi anni, gli investimenti effettuati da Île-de-France Mobilités hanno permesso di rendere accessibili 300 stazioni della rete ferroviaria e RER e il 97% del traffico passeggeri sulla rete ferroviaria, grazie all'accessibilità delle stazioni più importanti della rete Ile-de-France ad alta affluenza, come la stazione di Saint-Denis, una delle principali stazioni della regione con 27 milioni di passeggeri all'anno, con un progetto da 165 milioni di euro.

10 linee di tram e 199 stazioni per accogliere tutti i tipi di pubblico

Oltre a queste stazioni, ci sono anche 10 linee di tram e 199 stazioni, tutte completamente accessibili a tutti i pubblici e che migliorano gli spostamenti per gli utenti con mobilità ridotta.

Autobus e pullman: sempre più accessibili

540 linee di autobus e pullman in tutta l'Île-de-France, incluso il 100% delle linee parigine.

Metro: nuove linee ed estensioni accessibili

Infine, per quanto riguarda la metropolitana, il progetto più difficile da realizzare a causa della geografia parigina e dei vincoli urbani, ci sono ora 29 stazioni accessibili in completa autonomia, di cui 21 sulla linea 14, completamente accessibile, e 8 stazioni sulla linea 11, recentemente estesa a Rosny-Bois-Perrier. Entro il 2031, 68 stazioni aggiuntive saranno aggiunte alla metropolitana accessibile dell'Ile-de-France, con le linee 15, 16, 17 e 18.