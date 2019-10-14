Misure rafforzate per + sicurezza nei trasporti
Infografica: Misure di sicurezza nei trasporti nella regione Ile-de-France nell'Île-de-France. Il 100% delle stazioni della metropolitana, delle stazioni ferroviarie e dei tram è dotato di telecamere a circuito chiuso. Più di 3500 agenti di polizia, mediatori e agenti di sicurezza schierati sulle reti. Numeri di emergenza unici, 31177 via sms, 3117 per telefono RATP e SNCF, 40 squadre di rilevamento cinofilo. Un unico centro di coordinamento della sicurezza. Lotta contro le frodi. Île-de-France Mobilités.
40 brigate di conduttori di cani schierate in rete per una migliore gestione dei pacchi sospetti
Dal 2014, il numero di borse e oggetti dimenticati è aumentato del 122% sulla rete Transilien con oggi più di 1500 segnalazioni all'anno, ovvero più di 4 al giorno, e quasi 7 casi segnalati al giorno sulla rete RATP. Queste situazioni, sempre più frequenti, causano molti ritardi e disagi e rafforzano una sensazione di insicurezza.
Da luglio 2018, un totale di 40 squadre di rilevamento cinofilo, composte da un conduttore di cani associato a un cane appositamente addestrato per rilevare esplosivi, sono operative sulle reti di trasporto gestite da SNCF e RATP per rispondere a qualsiasi segnalazione di un oggetto sospetto dimenticato in una stazione, un treno della metropolitana, ecc.
Île-de-France Mobilités sta lavorando con gli operatori per rafforzare le risorse umane e garantire una maggiore sicurezza nei trasporti nella regione di Parigi, mantenendo uno sforzo costante per migliorare la regolarità del traffico. Questo dispositivo è composto da:
– 20 brigate sulla rete RATP (300 stazioni e 30 stazioni), finanziate al 100% da Île-de-France Mobilités, vale a dire 3,8 milioni di euro fino al 2020
– 20 brigate sulla rete SNCF, cofinanziate in 3 anni (2017-2019) da Île-de-France Mobilités (4 milioni di euro) e SNCF (2 milioni di euro)
Fino a 55 minuti risparmiati per i viaggiatori, in tutta sicurezza
Questo dispositivo dovrebbe consentire di effettuare una "ricerca di indizi" in 5-15 minuti, contro più di un'ora in assenza di tali squadre, il che consente di aumentare l'efficienza delle squadre del SUGE (Sorveglianza generale) della SNCF e del GPSR (Gruppo di protezione e sicurezza delle reti) della RATP e quindi di combattere più efficacemente contro possibili atti dolosi.
Una linea RER interrotta all'ora di punta da un pacco sospetto impiega da 2 a 3 ore per tornare al traffico normale. L'intervento più rapido dell'equipaggio di rilevamento cinofilo promette un'interruzione meno profonda del traffico di linea e un ritorno più rapido alla normalità.
Mezzi concreti per combattere le molestie e l'inciviltà
La presenza umana è stata notevolmente rafforzata dal 2016 con l'assunzione di 785 agenti di accoglienza, sicurezza e mediazione nelle stazioni e sulle reti di trasporto pubblico in tutta la Regione, contribuendo così a rassicurare i viaggiatori e garantire la loro sicurezza.
Sulla rete RATP, più di 5.300 agenti sono presenti nelle stazioni e nelle stazioni della rete, che possono essere mobilitati direttamente per allertare il Gruppo di protezione e sicurezza della rete (GPSR), composto da 1.000 agenti, di cui un centinaio di squadre sono schierate sulla rete ogni giorno. Il dipartimento di sicurezza della RATP schiera anche squadre di sicurezza in borghese le cui missioni includono la lotta contro la violenza contro le donne.
Sulla rete SNCF, nell'Île-de-France, 5.000 agenti sono presenti nelle stazioni e sui treni. 740 agenti di sicurezza (SUGE) attraversano anche l'Île-de-France e 172 mediatori lavorano sulle linee per combattere l'inciviltà.
Risorse umane supplementari per RATP e SNCF
Nell'ambito dei contratti firmati nel 2016 con RATP e SNCF, il personale sul campo sarà aumentato di 490 persone: 290 agenti per SNCF (SUGE, mediatori e agenti commerciali) e 200 agenti per RATP (GPSR e squadre mobili di supporto agli autobus dopo la mezzanotte).
Inoltre, 40 brigate di rilevamento cinofilo sono schierate nel 2017 (20 SNCF) e nel 2018 (20 RATP al 1° giugno). Partecipano all'aumento complessivo dei servizi di sicurezza e liberano alcuni di loro dal controllo dei bagagli dimenticati nei treni per dedicarsi alle loro altre missioni. Queste squadre consentono di ridurre i tempi di risposta a seguito di avvisi di pacchi abbandonati, la "rimozione del dubbio" può essere fatta in circa quindici minuti anziché in un'ora. Sulla rete SNCF, c'è stato un aumento del 122% dei sacchetti dimenticati, ovvero più di 150 interventi all'anno dal 2014.
Personale formato per prendersi cura delle vittime di molestie
Dal 2016, tutti gli agenti RATP a contatto con i passeggeri ricevono una formazione dedicata alla cura delle vittime di molestie come parte della loro formazione iniziale. Questo modulo specifico è stato sviluppato in collaborazione con Miprof (Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta contro la tratta di esseri umani). Durante questa formazione, gli agenti RATP sono formati per accogliere e prendersi cura delle vittime di violenza e molestie sessuali, per conoscere il quadro giuridico e i mezzi di lotta e allerta disponibili nei trasporti pubblici.
Nel 2017, SNCF Transilien ha avviato la formazione dei suoi agenti SUGE attraverso un modulo specifico sulle molestie sessuali nei suoi diritti di passaggio. Una formazione sviluppata con Miprof per essere il più vicino possibile all'esperienza delle vittime. Le 740 guardie di sicurezza hanno imparato dai professionisti a identificare i comportamenti devianti durante i loro turni, hanno imparato a prendersi cura, ascoltare, riconoscere lo status di vittima e indirizzarli alla polizia. Nel 2018, sono stati gli agenti di stazione a beneficiare della stessa formazione.
Una presenza umana rafforzata sulle reti di autobus della Grande-Couronne
Île-de-France Mobilités finanzia anche circa 520 agenti di mediazione per 70 reti, di cui 520 aggiuntive dal 2016. Questi mediatori assicurano una presenza rassicurante, il loro lavoro è apprezzato sia dagli operatori che dai viaggiatori. Tuttavia, non sono addestrati o equipaggiati per condurre pattuglie dissuasive (isolamento) o accompagnare i controllori, poiché queste situazioni possono essere fonte di conflitto. A differenza della RATP e della SNCF, le compagnie di autobus della Grande-Couronne non disponevano di personale dedicato a questi compiti.
Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di concedere maggiori risorse agli operatori per rafforzare la sicurezza negli autobus della Grande Couronne, con 200 agenti specificamente dedicati alla sicurezza (attualmente in fase di assunzione), per un budget stimato di 10 milioni di euro in quattro anni. Il primo di loro è entrato in carica nel settembre 2017. Saranno in grado di effettuare ronde dissuasive e intervenire in caso di inciviltà.
Circa 130 milioni di euro vengono pagati ogni anno da Île-de-France Mobilités agli operatori per garantire una presenza umana: SUGE, GPSR, mediatori SNCF, Optile e autobus notturni RATP.
Protezione video diffusa in tutti i trasporti
Île-de-France Mobilités finanzia anche lo sviluppo della videoprotezione in tutta la rete dell'Île-de-France:
- Il 100% degli autobus RATP sulla rete di Parigi e Petite Couronne sono già dotati di telecamere e presto il 100% degli autobus della Grande Couronne;
- Il 100% delle stazioni della metropolitana e delle stazioni sono videoprotette;
- Il 100% dei treni e della RER sarà videoprotetto entro la fine del 2021 (compresi i 700 treni nuovi o rinnovati ordinati entro il 2021).
Un numero unico di emergenza, 31 17
D'ora in poi, qualsiasi passeggero della rete SNCF o RATP dell'Ile-de-France, che sia testimone o vittima di un'aggressione, di una situazione anomala o che trovi una persona in pericolo, può contattare telefonicamente un numero di emergenza unico, 31 17. Per una maggiore discrezione, è anche possibile inviare un SMS al 31 17 7 o segnalare l'incidente tramite l'applicazione "Alert 31 17" o su Vianavigo. Questo servizio, progettato da SNCF, è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.
Quando chiama una chiamata o un SMS, l'operatore di 31 17 identifica il mittente, tiene conto della sua natura e localizza la sua origine. Le guardie di sicurezza vengono quindi immediatamente inviate sul posto per intervenire.
