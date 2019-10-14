Misure rafforzate per + sicurezza nei trasporti

Risorse umane supplementari per RATP e SNCF

Nell'ambito dei contratti firmati nel 2016 con RATP e SNCF, il personale sul campo sarà aumentato di 490 persone: 290 agenti per SNCF (SUGE, mediatori e agenti commerciali) e 200 agenti per RATP (GPSR e squadre mobili di supporto agli autobus dopo la mezzanotte).

Inoltre, 40 brigate di rilevamento cinofilo sono schierate nel 2017 (20 SNCF) e nel 2018 (20 RATP al 1° giugno). Partecipano all'aumento complessivo dei servizi di sicurezza e liberano alcuni di loro dal controllo dei bagagli dimenticati nei treni per dedicarsi alle loro altre missioni. Queste squadre consentono di ridurre i tempi di risposta a seguito di avvisi di pacchi abbandonati, la "rimozione del dubbio" può essere fatta in circa quindici minuti anziché in un'ora. Sulla rete SNCF, c'è stato un aumento del 122% dei sacchetti dimenticati, ovvero più di 150 interventi all'anno dal 2014.

Personale formato per prendersi cura delle vittime di molestie

Dal 2016, tutti gli agenti RATP a contatto con i passeggeri ricevono una formazione dedicata alla cura delle vittime di molestie come parte della loro formazione iniziale. Questo modulo specifico è stato sviluppato in collaborazione con Miprof (Missione interministeriale per la protezione delle donne contro la violenza e la lotta contro la tratta di esseri umani). Durante questa formazione, gli agenti RATP sono formati per accogliere e prendersi cura delle vittime di violenza e molestie sessuali, per conoscere il quadro giuridico e i mezzi di lotta e allerta disponibili nei trasporti pubblici.

Nel 2017, SNCF Transilien ha avviato la formazione dei suoi agenti SUGE attraverso un modulo specifico sulle molestie sessuali nei suoi diritti di passaggio. Una formazione sviluppata con Miprof per essere il più vicino possibile all'esperienza delle vittime. Le 740 guardie di sicurezza hanno imparato dai professionisti a identificare i comportamenti devianti durante i loro turni, hanno imparato a prendersi cura, ascoltare, riconoscere lo status di vittima e indirizzarli alla polizia. Nel 2018, sono stati gli agenti di stazione a beneficiare della stessa formazione.