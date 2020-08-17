Il tuo ritorno ai trasporti
Senza (RER) A B C D E, nessun alfabeto. Si torna a scuola, migliaia di insegnanti e scolari stanno tornando a scuola grazie ai mezzi pubblici.
Nessun treno dalle 6:50, niente espresso dalle 8:01. Si torna a scuola, migliaia di commercianti stanno riprendendo la loro attività grazie ai mezzi pubblici.
Senza autobus alla partenza, nessun cantiere che riparte. Si torna a scuola, migliaia di dipendenti tornano al lavoro grazie ai mezzi pubblici.
Senza una metropolitana delle 23:59, nessuna proroga. Si torna a scuola, migliaia di residenti dell'Ile-de-France possono godersi le loro serate grazie ai mezzi pubblici.
Covid-19: restiamo mobilitati per un rientro sicuro
Affinché l'inizio dell'anno scolastico si svolga nel modo più agevole possibile, ognuno deve essere attore e agire al proprio livello.
Facciamo ogni sforzo per garantire che il viaggio avvenga nelle migliori condizioni. La pulizia di stazioni e veicoli è raddoppiata, con prodotti detergenti e virucidi:
- vengono effettuate almeno due azioni di disinfezione giornaliere oltre alla consueta pulizia in metropolitane, treni e tram;
- La pulizia abbinata a un'accurata disinfezione viene effettuata ogni notte o ogni giorno nei depositi per tutti gli autobus con prodotti virucidi (a spruzzo o nebulizzazione), integrata da una pulizia concentrata sulle superfici di contatto durante il giorno.
Puoi anche agire rispettando i gesti di barriera che sono essenziali affinché tutti possano avvicinarsi serenamente al ritorno a scuola:
- indossare una maschera obbligatoria per la sicurezza di tutti;
- lavarsi le mani prima di entrare e uscire dalla rete di trasporto;
Promemoria dei gesti di barriera: indossare una maschera, lavarsi le mani, tossire o starnutire nel gomito o nel fazzoletto, utilizzare fazzoletti usa e getta e gettarlo direttamente nella spazzatura, salutare senza stringere la mano ed evitare abbracci.
- Scegli metodi di pagamento contactless per i tuoi biglietti di trasporto.
- evitare il più possibile di viaggiare nelle ore di punta ;
- Mantenere il telelavoro il più possibile quando possibile.
- Pensa alla mobilità alternativa che può essere adattata per alcuni dei tuoi viaggi.
Una rete di trasporti unica per soddisfare le tue esigenze
La crisi sanitaria ha avuto un forte impatto sull'uso dei trasporti pubblici, ma in media negli ultimi anni, 9,5 milioni di viaggi giornalieri sono stati effettuati con i mezzi pubblici nell'Île-de-France! La rete di trasporto è anche una forza trainante per l'occupazione dei residenti dell'Ile-de-France: 100.000 persone lavorano per garantirne il corretto funzionamento.
Ogni anno, non meno di 4,6 miliardi di passeggeri utilizzano la rete, le cui cifre sono indicati di seguito:
- 1.800 km di metropolitana, treno e tram:
- 1.500 linee di autobus;
- 14 linee della metropolitana, 4 in costruzione e 3 estese;
- 9 linee tranviarie, 4 in costruzione;
- 13 linee ferroviarie e RER.
Non c'è bisogno di contare autobus o metropolitane, ti ci vorrebbe molto tempo quindi ti diciamo tutto! Circa 10.000 autobus circolano sulla rete dell'Île-de-France, più di 1200 treni / RER, più di 700 treni della metropolitana e più di 250 tram. Insomma, abbastanza per viaggiare su tutto il territorio.
E poiché come voi, la rete di trasporto si sta evolvendo, sono in corso importanti lavori per estendere ulteriormente la rete oltre alla manutenzione delle apparecchiature esistenti.
Potete trovare tutti i progetti nella pagina dedicata:
Servizi che possono esserti utili
Perché il tuo viaggio non è limitato al treno, autobus della metropolitana, molti servizi sono disponibili sulla rete Ile-de-France. A quale scopo? Migliora il tuo comfort rendendo i trasporti più accessibili e promuovendo l'uso di soluzioni di mobilità complementari:
- molti parcheggi e parcheggi per biciclette vicino alle stazioni dell'Île-de-France per facilitare l'accesso ai trasporti;
- 200 spazi di micro-working in tutta la rete per permetterti di lavorare;
- Trasporto a richiesta per servire aree scarsamente popolate e collegarle facilmente su modalità "pesanti" come treni o metropolitane;
- carpooling disponibile in particolare tramite l'applicazione Vianavigo,
- Infine, il servizio di noleggio di biciclette elettriche Véligo Location, che continua il suo sviluppo a un anno dal suo lancio.
Per poter viaggiare serenamente, l'attenzione si concentra anche sulla sicurezza con oltre 900 agenti di sicurezza e mediazione, squadre di rilevamento cinofilo (interventi su pacchi sospetti), o con l'implementazione del numero di emergenza 31 17 disponibile su tutta la rete.
Rete e servizi di trasporto, per saperne di più, vai alla pagina dedicata:
A presto in rete!