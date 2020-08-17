Il tuo ritorno ai trasporti

Covid-19: restiamo mobilitati per un rientro sicuro

Affinché l'inizio dell'anno scolastico si svolga nel modo più agevole possibile, ognuno deve essere attore e agire al proprio livello.

Facciamo ogni sforzo per garantire che il viaggio avvenga nelle migliori condizioni. La pulizia di stazioni e veicoli è raddoppiata, con prodotti detergenti e virucidi: