Come posso sospendere il mio abbonamento annuale Navigo?
Vuoi sospendere il tuo Navigo Annuel o Navigo Annuel Pricing Senior? Vai online per avviare la tua richiesta di sospensione.
Avrai quindi tempo fino al 4 del mese corrente alle 23:59 per aggiornare il tuo pass sul telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, quelli dei rivenditori ufficiali o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF per finalizzare la sospensione già avviata su Internet.
Puoi anche recarti presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF per sospendere direttamente il tuo pacchetto. Spiegazioni.
Come posso modificare i miei contratti sul mio pass Navigo?
Sono disponibili due opzioni:
1. Tramite Internet con aggiornamento al PLC o sul cellulare:
- Vai al sito iledefrance-mobilites.fr, sezione Accedi al mio account per modificare (sospendere, riprendere o modificare il tuo profilo).
- Una volta apportata la modifica, aggiorna il tuo pass Navigo:
- direttamente sul tuo telefono tramite la tua abituale app per la mobilità,
- sui distributori automatici di vendita,
- o presso un punto vendita di corriere.
2. Fisicamente:
- Vai agli sportelli RATP o ai banchi di assistenza SNCF Navigo.
Informazioni importanti
Nel caso specifico della sospensione :
- Se sospendi il tuo pacchetto prima del 15 del mese, non ti verrà addebitato.
- Oltre il 15, ti verrà addebitato, ma rimborsato automaticamente entro pochi giorni.
Puoi riattivare il tuo pass in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni su: www.iledefrance-mobilites.fr
Sospendi il mio pass via Internet, con aggiornamento su un distributore automatico o sul telefono
- Vai al tuo My Space > My Navigo ;
- Seleziona il contratto che desideri sospendere;
- Fare clic su "Sospendi o termina", quindi su "Sospendi";
- Seleziona la data di inizio della sospensione desiderata (il mese successivo o il mese successivo) facendo clic su uno dei due pulsanti che propongono le date, inserisci i tuoi dati personali se necessario, seleziona la casella attestante che hai letto che l'esame della tua richiesta di sospensione sarà effettivo solo dopo l'aggiornamento del tuo pass sull'applicazione Île-de-France Mobilités, quelli dei rivenditori ufficiali , in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF in modo che il pulsante "Convalida" non sia più disattivato, quindi convalidare;
- Fai attenzione, assicurati di controllare che la data di inizio della sospensione selezionata sia quella desiderata;
- Attendere 48 ore dopo la convalida della domanda online;
- Aggiorna il tuo pass per rendere effettiva la sospensione:
- Sia sull'applicazione mobile IDF Mobilités che su quelle dei rivenditori ufficiali (disponibili su Apple Store o Play Store):
1 - Nel menu "Acquista", seleziona la sezione "Sul mio pass Navigo",
2 - Seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il pass.
- Su un PLC RATP o Transilien SNCF
Attenzione
La data di aggiornamento del pass convaliderà l'inizio effettivo della sospensione presa in considerazione. Pertanto, la sospensione per il mese M + 1 è possibile da Internet fino all'ultimo giorno del mese corrente. Un aggiornamento del pass è assolutamente necessario, da due giorni dopo la domanda depositata su internet e fino al 4 del mese M + 1.
Fisicamente, in stazione o stazione
Con un agente recandosi presso le agenzie commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP o presso i Navigo SNCF Service Desks, fino all'ultimo giorno del mese corrente per una sospensione il mese successivo.
Hai aggiornato il tuo pass su un PLC per finalizzare la tua sospensione, ma la menzione "pass to update" è ancora visualizzata sul tuo spazio personale?
In questo caso, la sospensione viene presa in considerazione. È necessario un ritardo prima che le informazioni vengano visualizzate sul tuo spazio personale.
E per gli altri pacchetti, Navigo Month, Imagine R package, Ametista Package, Navigo Month/Week Package – Solidarietà Mese/Settimana?
Pacchetti mensili/settimanali
I pacchetti mensili/settimanali non possono essere disdetti, sospesi o rinviati, tranne in alcuni casi particolari:
- Gli abbonamenti acquistati in anticipo prima dell'inizio del mese possono essere annullati fino al giorno precedente l'inizio della validità del pacchetto, solo presso la biglietteria, lo sportello, il banco Service Navigo. Vengono quindi rimborsati dal servizio clienti RATP o SNCF inviando la prova di cancellazione fornita dallo sportello/sportello/sportello di servizio.
- I pacchetti Navigo Month e Navigo Week non utilizzati possono essere rimborsati in tutto o in parte in determinati casi (licenziamento, cambio forzato di luogo di lavoro, ecc.).
- Hai acquistato il tuo pacchetto Navigo Month o Week sul tuo smartphone e vuoi beneficiare di un rimborso? In questo caso, puoi inviare la tua richiesta nella sezione "contattaci" dell'applicazione Vianavigo.
Pacchetto Navigo imagine R
Poiché il pacchetto imagine R è sottoscritto per un intero anno scolastico, non è possibile sospenderlo. La risoluzione può essere proposta se soddisfa i criteri precisi stabiliti nelle CGUV.
Pacchetto Ametista
Distribuito dai Dipartimenti per un periodo di un anno, non è possibile sospendere un pacchetto Ametista, ma è possibile la risoluzione. In questo caso, devi contattare il tuo dipartimento per conoscere le condizioni precise di cancellazione del tuo pacchetto Ametista.
Voglio riattivare il mio piano, cosa devo fare?
Quando vuoi riprendere il tuo piano, la procedura sarà simile.
Sarai in grado di:
- online, dal tuo spazio personale, senza dimenticare, poi, di aggiornare il tuo pass in un punto vendita
- su un PLC RATP o Transilien SNCF
- oppure recandosi direttamente presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF.
Sei stato prelevato nonostante la sospensione?
I prelievi visibili sul tuo conto bancario intorno al 5 del mese vengono avviati a metà del mese precedente. In caso di sospensione effettuata nella seconda metà del mese, questo campionamento sarà quindi effettuato.
Questo importo ti verrà automaticamente rimborsato:
- tramite bonifico bancario se il pagamento è stato effettuato mediante addebito diretto,
- tramite assegno se il pacchetto è stato pagato in contanti
- o sulla carta di credito se il piano è stato pagato in contanti e l'utente ha effettuato un pagamento con carta di credito sui Servizi online negli 11 mesi precedenti per un importo maggiore o uguale all'importo del rimborso.
Come promemoria
Il pacchetto annuale Navigo può essere sospeso per un massimo di 12 mesi. Dopo questo periodo, verrà automaticamente terminato.
La disdetta dei pacchetti Navigo Annuel e Navigo Annuel Pricing Senior è possibile anche online, sul tuo spazio personale o presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o presso i banchi dei servizi SNCF Navigo.