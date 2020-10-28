Come posso sospendere il mio abbonamento annuale Navigo?

Sospendi il mio pass via Internet, con aggiornamento su un distributore automatico o sul telefono

Vai al tuo My Space > My Navigo ; Seleziona il contratto che desideri sospendere; Fare clic su "Sospendi o termina", quindi su "Sospendi"; Seleziona la data di inizio della sospensione desiderata (il mese successivo o il mese successivo) facendo clic su uno dei due pulsanti che propongono le date, inserisci i tuoi dati personali se necessario, seleziona la casella attestante che hai letto che l'esame della tua richiesta di sospensione sarà effettivo solo dopo l'aggiornamento del tuo pass sull'applicazione Île-de-France Mobilités, quelli dei rivenditori ufficiali , in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF in modo che il pulsante "Convalida" non sia più disattivato, quindi convalidare; Fai attenzione, assicurati di controllare che la data di inizio della sospensione selezionata sia quella desiderata; Attendere 48 ore dopo la convalida della domanda online; Aggiorna il tuo pass per rendere effettiva la sospensione:

Sia sull'applicazione mobile IDF Mobilités che su quelle dei rivenditori ufficiali (disponibili su Apple Store o Play Store):

1 - Nel menu "Acquista", seleziona la sezione "Sul mio pass Navigo",

2 - Seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il pass.

Su un PLC RATP o Transilien SNCF

Attenzione

La data di aggiornamento del pass convaliderà l'inizio effettivo della sospensione presa in considerazione. Pertanto, la sospensione per il mese M + 1 è possibile da Internet fino all'ultimo giorno del mese corrente. Un aggiornamento del pass è assolutamente necessario, da due giorni dopo la domanda depositata su internet e fino al 4 del mese M + 1.