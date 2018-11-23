Il T3b è esteso tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières
Île-de-France Mobilités inaugura il prolungamento di 4,3 km del tram T3B fino a Porte d'Asnières il 24 novembre 2018.In servizio dal 2006, la linea tranviaria che già collega La Porte de Vincennes a Porte de la Chapelle si estende verso ovest, servendo 8 nuove stazioni. Questo tram aiuta a collegare i comuni di Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy, Levallois-Perret e Parigi, per uno spazio completamente ridisegnato in termini di comfort e qualità della vita.
Il tram 3b ti apre le sue porte
Seguendo i Boulevards des Maréchaux nella parte nord-occidentale di Parigi, questo tram è stato progettato per soddisfare le esigenze di trasporto pubblico dei residenti e delle imprese della zona. Su entrambi i lati della tangenziale, più di 90.000 case e 109.000 posti di lavoro sono serviti da questa nuova sezione, grazie a una modalità di trasporto efficiente ed ecologica.
Il progetto, che ha richiesto un investimento di 211 milioni di euro, si concretizza dopo 4 anni di lavori e sviluppi. Questo lavoro consente oggi di reinventare il quartiere e preparare la mobilità di domani. La linea, interamente finanziata da Île-de-France Mobilités, è gestita da RATP.
Un'infrastruttura al servizio dei residenti dell'Ile-de-France
Questa estensione è lungi dall'essere rivolta esclusivamente ai parigini: la maggior parte dei viaggi effettuati grazie al T3 sono tra Parigi e la periferia e il 12% dei viaggi sono interurbani. Svolge quindi un ruolo essenziale nella coesione del territorio e garantisce ai viaggiatori un viaggio ottimizzato tra casa e lavoro.
Le nuove stazioni di questa estensione saranno accessibili al 100%, in particolare alle persone con disabilità. Anche i treni sono adattati, con il loro pianale ribassato e le ampie finiture interne.
Il tram sostituisce gli autobus della Petite Ceinture offrendo un mezzo di trasporto più affidabile, regolare e veloce. Grazie alla sua corsia dedicata, il tram garantisce tempi di attesa e tempi di percorrenza, offrendo ai passeggeri un maggiore comfort e un'alternativa ecologica 100% elettrica a bus e auto.
Le linee di autobus circostanti sono adatte anche per l'estensione del tram 3b:
Più vegetazione, meno rumore, mobilità dolce: un vero + per l'ambiente
Île-de-France Mobilités ha fatto della lotta contro l'inquinamento una delle sue priorità. Questo tram 100% elettrico evita il più possibile le emissioni di gas inquinanti. A questo si aggiunge l'installazione, lungo le rotaie, di 25.000 m2 di "nastro vegetato", un prato eco-efficiente che consuma poca acqua. Lungo il percorso sono inoltre collocati 184 alberi e ampie strisce pedonali e 8,6 km di piste ciclabili incorniciano la linea per gli utenti della mobilità dolce. I ciclisti troveranno anche 484 posti auto installati sul perimetro, oltre a 11 stazioni Vélib' (di cui 3 nuove).
Con 14 treni aggiuntivi (finanziati da Île-de-France Mobilités per un importo di 48 milioni di euro), ciascuno con un massimo di 300 passeggeri, la linea T3B prevede 90.000 passeggeri aggiuntivi al giorno su questa nuova sezione. Questo spostamento dei passeggeri verso questa nuova modalità di trasporto mira a ridurre il traffico automobilistico sul Boulevard des Maréchaux fino al 50%.
Anche l'inquinamento acustico è ridotto, il tram 100% elettrico è silenzioso oltre ad essere non inquinante!
E il T3B continua!
Il progetto di estensione della linea fino a Porte Dauphine è stato presentato a un'inchiesta pubblica dal 26 settembre al 31 ottobre 2018. Con questa futura estensione, il tram T3 raggiungerà quasi i 30 km intorno alla capitale e si unirà a un altro quartiere in evoluzione, il settore Porte Maillot e l'estensione della RER E.
Cifre chiave
Attesi 89.000 viaggiatori in più
50% in meno di traffico automobilistico su questa porzione dei Boulevards des Maréchaux
Il 30% degli utenti non vive a Parigi
80 nuovi autisti assunti
Programma di animazione
Infografica: Programma di intrattenimento T3b, 24 novembre 2018 dalle 10:30 alle 17:30. Dopo l'inaugurazione dell'estensione del T3b alle 10:30, scopri le attività festive della giornata. Porte de Saint Clignancourt a Porte de Saint-Ouen