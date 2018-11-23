Il T3b è esteso tra Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières

Un'infrastruttura al servizio dei residenti dell'Ile-de-France

Questa estensione è lungi dall'essere rivolta esclusivamente ai parigini: la maggior parte dei viaggi effettuati grazie al T3 sono tra Parigi e la periferia e il 12% dei viaggi sono interurbani. Svolge quindi un ruolo essenziale nella coesione del territorio e garantisce ai viaggiatori un viaggio ottimizzato tra casa e lavoro.

Le nuove stazioni di questa estensione saranno accessibili al 100%, in particolare alle persone con disabilità. Anche i treni sono adattati, con il loro pianale ribassato e le ampie finiture interne.

Il tram sostituisce gli autobus della Petite Ceinture offrendo un mezzo di trasporto più affidabile, regolare e veloce. Grazie alla sua corsia dedicata, il tram garantisce tempi di attesa e tempi di percorrenza, offrendo ai passeggeri un maggiore comfort e un'alternativa ecologica 100% elettrica a bus e auto.

Le linee di autobus circostanti sono adatte anche per l'estensione del tram 3b: