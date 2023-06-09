L'agenda della RER NG

Febbraio 2023: i primi test di banchina sulla linea E

Dopo una lunga serie di test tecnici, la RER NG inizierà i suoi primi test di banchina notturna nel febbraio 2023 sulla RER E. Test che saranno effettuati su cinque binari della stazione di Parigi Est. Questi test dureranno 8 mesi e termineranno quindi all'inizio dell'anno scolastico 2023. In particolare, consentono di verificare il funzionamento tecnico delle telecamere, le lacune per l'accesso dei veicoli alle persone in sedia a rotelle* o il corretto posizionamento dei segnali di stop che indicano al conducente dove fermare il muso del suo veicolo.

* Le lacune attico sono disposizioni installate tra il gradino di un treno e la piattaforma per riempire lo spazio vuoto che può esistere e consentire l'imbarco di persone in sedia a rotelle.