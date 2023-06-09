L'agenda della RER NG
Pubblicato su
Dall'ordine all'accoglienza dei primi passeggeri, il viaggio di un treno è scandito da grandi tappe. Scopri gli ultimi passi prima della messa in servizio della RER NG!
Tra la data di lancio dell'ordine al costruttore e l'accoglienza dei passeggeri, un treno attraversa molte fasi che aprono la strada alla sua messa in servizio. Costruzione, ristrutturazione, collaudo, primi test, segui con noi gli ultimi passi prima della messa in servizio della RER NG!
Progetto lanciato nell'aprile 2015 con un investimento complessivo da parte di Île-de-France Mobilités che raggiungerà i 5 miliardi di euro per l'acquisto progressivo di 255 treni, la RER NG è un treno ferroviario elettrico a due piani che circolerà sulle linee RER D nel settembre 2023 e E nel secondo trimestre del 2024.
Febbraio 2023: i primi test di banchina sulla linea E
Dopo una lunga serie di test tecnici, la RER NG inizierà i suoi primi test di banchina notturna nel febbraio 2023 sulla RER E. Test che saranno effettuati su cinque binari della stazione di Parigi Est. Questi test dureranno 8 mesi e termineranno quindi all'inizio dell'anno scolastico 2023. In particolare, consentono di verificare il funzionamento tecnico delle telecamere, le lacune per l'accesso dei veicoli alle persone in sedia a rotelle* o il corretto posizionamento dei segnali di stop che indicano al conducente dove fermare il muso del suo veicolo.
* Le lacune attico sono disposizioni installate tra il gradino di un treno e la piattaforma per riempire lo spazio vuoto che può esistere e consentire l'imbarco di persone in sedia a rotelle.
Maggio 2023: inizio dei test diurni sulla RER D
Il mese di maggio segna l'inizio dei test diurni (senza passeggeri a bordo) in condizioni reali sulla RER D. Test di integrazione e formazione del personale che dureranno 9 mesi fino all'inverno del 2024 e si svolgeranno sulla sezione di Parigi <> Combs-la-Ville.
Ritorno a scuola 2023: i passeggeri della linea E salgono a bordo della prima RER NG
Una volta completati i test, è tempo per i passeggeri della linea E di prendere in prestito i primi treni della RER NG, il cui dispiegamento inizierà a settembre 2023! Un totale di 125 treni corti (6 carrozze) sono previsti sulla linea.
Dicembre 2024: la RER NG arriva sulla linea D
I primissimi treni RER NG arrivano sulla linea D. In totale, 130 treni a 7 carrozze equipaggeranno la linea D oltre a 18 treni della Regione 2N.
Implementazione completa per la tua RER NG!
In totale, 255 treni RER NG equipaggeranno le linee RER E e D!