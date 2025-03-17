Perché il risarcimento non viene pagato automaticamente ai viaggiatori?
Nel sistema attuale, Île-de-France Mobilités chiede ai clienti di effettuare una procedura online per ottenere un risarcimento tramite la piattaforma dedicata.
L'automazione della compensazione non è possibile per diversi motivi:
- Mancanza di dati sui viaggi individuali : Île-de-France Mobilités non dispone di informazioni precise sugli spostamenti giornalieri di ciascun viaggiatore. Il sistema attuale si basa principalmente sull'indirizzo di residenza inserito nello spazio personale Île-de-France Mobilités. Il luogo di lavoro o di studio non viene raccolto al di fuori delle operazioni di compensazione, il che impedisce un'assegnazione automatica basata su questi criteri.
- Assi multipli che servono lo stesso comune : lo stesso comune può essere servito da più assi di trasporto. Solo il viaggiatore sa esattamente quale linea e asse prende quotidianamente. L'indirizzo di residenza non è quindi sufficiente per identificare automaticamente l'asse interessato per ciascun utente.
- Impact varia a seconda dei viaggiatori : alcuni viaggiatori potrebbero non essere stati interessati dai disagi, soprattutto se non hanno utilizzato l'asse che serve il loro comune durante i periodi interessati. In questo caso, non sono necessariamente interessati dal risarcimento e quindi non si dichiarano attori.