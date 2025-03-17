Non riesco a richiedere un rimborso
Ho problemi con il mio account Île-de-France Mobilités Connect
Hai perso il nome utente o la password? Non riesci a creare un account? Hai problemi tecnici? Vai alla sezione Aiuto Île-de-France Mobilités Connect
Non riesco a completare una richiesta di rimborso
Il sistema ti dice che non sei idoneo durante la tua richiesta di rimborso? Vai alla sezione "Ho fatto domanda ma il sistema mi dice che non sono idoneo".
Ho il logo "grazie per l'attesa" che gira indefinitamente quando seleziono l'account per il mio rimborso
Questo problema si verifica quando l'indirizzo recuperato non contiene il codice INSEE del comune o quando esiste un'incongruenza tra il comune e il codice INSEE inserito.
Come risolverlo?
Vai al tuo spazio personale, sezione "I miei dati personali", per modificare il codice INSEE del tuo indirizzo.
Se il problema persiste, fai un reclamo tramite questo modulo specificando che il logo ruota indefinitamente.
Uso un Discovery Pass
Devi selezionare il percorso "Discovery Pass Pass" e indicare il tuo numero Discovery Pass. Questo numero di 10 cifre è scritto accanto al microchip, senza la lettera.
Hai difficoltà a fare la tua richiesta? C'è un problema tecnico?
Scrivici cliccando sul pulsante qui sotto o chiamaci allo 09 70 82 82 83, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00.