Ho fatto domanda ma il sistema mi dice che non sono idoneo
Ci sono diverse ragioni per questo:
Il tuo pacchetto non è idoneo
Non tutte le operazioni di rimborso hanno gli stessi criteri di ammissibilità. I pacchetti acquistati potrebbero non essere inclusi nell'elenco dei pacchetti idonei per la relativa transazione. Verifica i criteri di ammissibilità direttamente nell'area di compensazione per i clienti Navigo.
Non hai detenuto abbastanza pagamenti mensili forfettari nei periodi interessati dal rimborso
Potresti non aver detenuto il numero minimo di pagamenti mensili del pacchetto richiesti per avere diritto al rimborso.
Per il rimborso relativo alla puntualità 2024, è necessario aver detenuto almeno 3 rate mensili del pacchetto Navigo durante i mesi interessati da una puntualità insoddisfacente. Questi mesi possono variare da un asse all'altro.
Consulta i criteri di idoneità dell'operazione che ti riguarda sullo spazio di compensazione per i clienti Navigo.
Il tuo comune non è ammissibile
Due scenari:
- Il tuo comune di residenza, lavoro o studio non è uno dei comuni ammissibili per l'operazione selezionata.
- Non hai aggiornato il tuo indirizzo nel tuo spazio personale. Per impostazione predefinita, è il tuo luogo di residenza indicato nel tuo account online che determina l'asse o gli assi a cui sei collegato. Assicurati che il tuo indirizzo sia aggiornato.
Caso particolare di trasloco nel corso dell'anno
Avevi diritto al biglietto del tuo indirizzo di casa durante il periodo coperto dal rimborso, ma da allora ti sei trasferito? Puoi presentare un reclamo qui; dovrai quindi fornire un documento che giustifichi il tuo vecchio indirizzo (vedi l'elenco delle parti accettate nella domanda: Rimborso relativo alla puntualità 2024: come funziona?).
Hai già un'altra domanda in sospeso o sei già stato rimborsato per un'altra filiale che dà luogo a un rimborso
Per il rimborso puntuale 2024, è possibile presentare una sola richiesta di rimborso per cliente. Spetta a te scegliere l'asse per il quale desideri essere rimborsato.