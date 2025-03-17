Cosa succede se finanzio il mio pacchetto Navigo con Betterway e non riesco a inserire il mio RIB personale nel processo di rimborso?
Se stai finanziando il tuo pacchetto Navigo con Betterway, ecco i passaggi da seguire per ricevere un rimborso (se sei idoneo per una campagna in corso) sul tuo conto bancario personale:
1. Finalizzazione della domanda con il RIB Betterway
Vai alla fine del processo e invia la tua richiesta di rimborso con il RIB Betterway compilato di default. Non preoccuparti: se segui i seguenti passaggi, sarai tu a ricevere l'importo dovuto.
2. Notifiche e-mail
Riceverai tre e-mail entro pochi giorni dalla tua richiesta:
- Il primo ti dice che la tua richiesta di rimborso è stata accettata.
- Il secondo, che il trasferimento è in corso.
Tuttavia, abbiamo identificato il problema relativo al RIB Betterway e questo trasferimento non avrà successo.
- Una terza e-mail ti informerà che il trasferimento è stato rifiutato. Questa e-mail conterrà un link che ti consentirà di inserire il tuo RIB personale.
3. Aggiornamento delle coordinate bancarie
Seguendo il link fornito nell'e-mail, sarai in grado di accedere a un modulo che ti consentirà di inserire i tuoi dati bancari personali.
4. Completamento del trasferimento
Una volta inseriti i tuoi dati bancari personali, il bonifico verrà effettuato sul tuo conto bancario.