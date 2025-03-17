1. Finalizzazione della domanda con il RIB Betterway

Vai alla fine del processo e invia la tua richiesta di rimborso con il RIB Betterway compilato di default. Non preoccuparti: se segui i seguenti passaggi, sarai tu a ricevere l'importo dovuto.

2. Notifiche e-mail

Riceverai tre e-mail entro pochi giorni dalla tua richiesta:

Il primo ti dice che la tua richiesta di rimborso è stata accettata.

Il secondo, che il trasferimento è in corso.

Tuttavia, abbiamo identificato il problema relativo al RIB Betterway e questo trasferimento non avrà successo.

Una terza e-mail ti informerà che il trasferimento è stato rifiutato. Questa e-mail conterrà un link che ti consentirà di inserire il tuo RIB personale.

3. Aggiornamento delle coordinate bancarie

Seguendo il link fornito nell'e-mail, sarai in grado di accedere a un modulo che ti consentirà di inserire i tuoi dati bancari personali.

4. Completamento del trasferimento

Una volta inseriti i tuoi dati bancari personali, il bonifico verrà effettuato sul tuo conto bancario.