Cosa succede se finanzio il mio pacchetto Navigo con Betterway e non riesco a inserire il mio RIB personale nel processo di rimborso?

Aggiornato su 17 marzo 2025

Se stai finanziando il tuo pacchetto Navigo con Betterway, ecco i passaggi da seguire per ricevere un rimborso (se sei idoneo per una campagna in corso) sul tuo conto bancario personale:

1. Finalizzazione della domanda con il RIB Betterway

Vai alla fine del processo e invia la tua richiesta di rimborso con il RIB Betterway compilato di default. Non preoccuparti: se segui i seguenti passaggi, sarai tu a ricevere l'importo dovuto.

 

2. Notifiche e-mail

Riceverai tre e-mail entro pochi giorni dalla tua richiesta:

  • Il primo ti dice che la tua richiesta di rimborso è stata accettata.
  • Il secondo, che il trasferimento è in corso.

Tuttavia, abbiamo identificato il problema relativo al RIB Betterway e questo trasferimento non avrà successo.

  • Una terza e-mail ti informerà che il trasferimento è stato rifiutato. Questa e-mail conterrà un link che ti consentirà di inserire il tuo RIB personale.

 

3. Aggiornamento delle coordinate bancarie

Seguendo il link fornito nell'e-mail, sarai in grado di accedere a un modulo che ti consentirà di inserire i tuoi dati bancari personali.

 

4. Completamento del trasferimento

Una volta inseriti i tuoi dati bancari personali, il bonifico verrà effettuato sul tuo conto bancario.