Cos'è il pacchetto Imagine R? Quali sono le tariffe?

Aggiornato su 21 agosto 2025

I pacchetti imagine R ti consentono di viaggiare su tutta la rete Île-de-France(1), tutti i giorni della settimana e senza limiti, al prezzo:

  • 16,80 euro all'anno per il pacchetto imagine R Junior, a cui si aggiungono 8 euro di spese amministrative;
  • 384,30 euro all'anno per il pacchetto imagine R School o imagine R Student, a cui si aggiungono 8 euro di tasse di iscrizione e prima della detrazione di eventuali sussidi dipartimentali e / o sociali.
    Il pacchetto può essere pagato in una sola volta o in 9 rate mensili di 42,70 euro.

Scopri il pacchetto imagine R e la tariffa che fa per te

Con il simulatore di idoneità e tariffa.

I vantaggi

Con i pacchetti imagine R, beneficiate anche di una serie di vantaggi da scoprire nella sezione imagine R.

Tutti i dettagli sui pacchetti imagine R

(1) Il pacchetto imagine R non è valido su Orlyval, Filéo, TGV o sulle linee di trasporto pubblico che non applicano le tariffe dell'Ile-de-France.