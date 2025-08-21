Cos'è il pacchetto Imagine R? Quali sono le tariffe?
I pacchetti imagine R ti consentono di viaggiare su tutta la rete Île-de-France(1), tutti i giorni della settimana e senza limiti, al prezzo:
- 16,80 euro all'anno per il pacchetto imagine R Junior, a cui si aggiungono 8 euro di spese amministrative;
- 384,30 euro all'anno per il pacchetto imagine R School o imagine R Student, a cui si aggiungono 8 euro di tasse di iscrizione e prima della detrazione di eventuali sussidi dipartimentali e / o sociali.
Il pacchetto può essere pagato in una sola volta o in 9 rate mensili di 42,70 euro.
Scopri il pacchetto imagine R e la tariffa che fa per te
Con il simulatore di idoneità e tariffa.
I vantaggi
Con i pacchetti imagine R, beneficiate anche di una serie di vantaggi da scoprire nella sezione imagine R.
Tutti i dettagli sui pacchetti imagine R
(1) Il pacchetto imagine R non è valido su Orlyval, Filéo, TGV o sulle linee di trasporto pubblico che non applicano le tariffe dell'Ile-de-France.