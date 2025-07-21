Vorrei convalidare con il mio Samsung bloccato o spento
È possibile convalidare con il telefono Samsung Galaxy bloccato o spento se vengono soddisfatte determinate condizioni.
- Avere un Samsung Galaxy dotato di un elemento sicuro. Consulta l'elenco sul sito Samsung
- Memorizzare i biglietti di trasporto sull'elemento protetto
I biglietti devono essere memorizzati sull'elemento protetto tramite l'app Contactless Ticket.
Come faccio a sapere dove sono archiviati i miei biglietti?
Per scoprire dove sono registrati i tuoi biglietti di trasporto, controlla la prova di acquisto che ricevi con ogni acquisto:
- Se il numero di supporto inizia con E, i biglietti vengono memorizzati su un elemento sicuro e puoi convalidare con lo schermo spento.
- Se il tuo numero di supporto inizia con H, i tuoi biglietti vengono memorizzati nell'app My Tickets Navigo, che non garantisce la convalida con lo schermo spento e non consente la convalida mobile disattivata.
Come memorizzare i biglietti sull'elemento protetto
Se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'app My Navigo Tickets e il tuo telefono ha un elemento sicuro, se vuoi essere in grado di convalidare il telefono spento, puoi trasferire i tuoi biglietti all'elemento sicuro.
- Salva i tuoi biglietti dal menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio eseguire il backup dei miei biglietti,
- Disinstalla l'app My Navigo Tickets,
- Installa l'app Contactless Ticket,
- Apri l'applicazione IDFM, nella scheda Acquisti quindi vai alla sezione "Sul mio telefono" e segui le istruzioni dell'applicazione,
- Recupera i tuoi biglietti precedentemente salvati dal menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono
A seguito di queste operazioni, i tuoi biglietti vengono ora memorizzati sul tuo elemento sicuro. È quindi possibile convalidare i biglietti di trasporto con il telefono bloccato o spento.
Se non si dispone più di biglietti sul telefono, è possibile eseguire la stessa procedura a partire dal passaggio 2.
Se sei autenticato su IDFM Connect durante l'acquisto, puoi ricevere nuovamente la prova di acquisto dalla cronologia degli acquisti (sull'applicazione Île-de-France Mobilités: Il mio spazio > Gestisci il mio account > I miei acquisti).