Come memorizzare i biglietti sull'elemento protetto

Se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'app My Navigo Tickets e il tuo telefono ha un elemento sicuro, se vuoi essere in grado di convalidare il telefono spento, puoi trasferire i tuoi biglietti all'elemento sicuro.

Salva i tuoi biglietti dal menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio eseguire il backup dei miei biglietti, Disinstalla l'app My Navigo Tickets, Installa l'app Contactless Ticket, Apri l'applicazione IDFM, nella scheda Acquisti quindi vai alla sezione "Sul mio telefono" e segui le istruzioni dell'applicazione, Recupera i tuoi biglietti precedentemente salvati dal menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono

A seguito di queste operazioni, i tuoi biglietti vengono ora memorizzati sul tuo elemento sicuro. È quindi possibile convalidare i biglietti di trasporto con il telefono bloccato o spento.

Se non si dispone più di biglietti sul telefono, è possibile eseguire la stessa procedura a partire dal passaggio 2.

Se sei autenticato su IDFM Connect durante l'acquisto, puoi ricevere nuovamente la prova di acquisto dalla cronologia degli acquisti (sull'applicazione Île-de-France Mobilités: Il mio spazio > Gestisci il mio account > I miei acquisti).