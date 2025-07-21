Vorrei convalidare con il mio Samsung bloccato o spento

È possibile convalidare con il telefono Samsung Galaxy bloccato o spento se vengono soddisfatte determinate condizioni.

I biglietti devono essere memorizzati sull'elemento protetto tramite l'app Contactless Ticket.

Come faccio a sapere dove sono archiviati i miei biglietti?

Per scoprire dove sono registrati i tuoi biglietti di trasporto, controlla la prova di acquisto che ricevi con ogni acquisto:

  • Se il numero di supporto inizia con E, i biglietti vengono memorizzati su un elemento sicuro e puoi convalidare con lo schermo spento.
  • Se il tuo numero di supporto inizia con H, i tuoi biglietti vengono memorizzati nell'app My Tickets Navigo, che non garantisce la convalida con lo schermo spento e non consente la convalida mobile disattivata.

Come memorizzare i biglietti sull'elemento protetto

Se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'app My Navigo Tickets e il tuo telefono ha un elemento sicuro, se vuoi essere in grado di convalidare il telefono spento, puoi trasferire i tuoi biglietti all'elemento sicuro.

  1. Salva i tuoi biglietti dal menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio eseguire il backup dei miei biglietti,
  2. Disinstalla l'app My Navigo Tickets,
  3. Installa l'app Contactless Ticket,
  4. Apri l'applicazione IDFM, nella scheda Acquisti quindi vai alla sezione "Sul mio telefono" e segui le istruzioni dell'applicazione,
  5. Recupera i tuoi biglietti precedentemente salvati dal menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono

A seguito di queste operazioni, i tuoi biglietti vengono ora memorizzati sul tuo elemento sicuro. È quindi possibile convalidare i biglietti di trasporto con il telefono bloccato o spento.

Se non si dispone più di biglietti sul telefono, è possibile eseguire la stessa procedura a partire dal passaggio 2.

Se sei autenticato su IDFM Connect durante l'acquisto, puoi ricevere nuovamente la prova di acquisto dalla cronologia degli acquisti (sull'applicazione Île-de-France Mobilités: Il mio spazio > Gestisci il mio account > I miei acquisti).