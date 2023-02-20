Quali metodi di pagamento sono accettati sul iledefrance-mobilites.fr?
A seconda degli atti compiuti, nel tuo spazio personale, nella sezione "My Navigo", vengono proposti due metodi di pagamento:
- Pagamento con carta di credito (carte di credito accettate: Carte Bleue, Visa e Mastercard)
- Pagamento tramite addebito diretto tramite vaglia postale SEPA
Il pagamento con carta di credito si riferisce al nostro partner Payline.
Il pagamento tramite addebito diretto funziona con lo standard europeo SEPA. Il sito iledefrance-mobilites.fr non gestisce l'addebito diretto in sé, ma ti consente di verificare le coordinate bancarie associate ai tuoi pacchetti.