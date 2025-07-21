Come posso caricare i biglietti sul mio pass Navigo imagine R?
Puoi caricare il biglietto acquistato sul tuo pass Navigo imagine R:
- per telefono dall'applicazione Ile-de-France Mobilités o da quelli dei rivenditori ufficiali.
Trova tutti i dettagli nella sezione Come posso ricaricare il mio pass Navigo con il mio telefono? ;
- sui distributori automatici delle stazioni RATP o delle stazioni SNCF Transilien;
- negli sportelli, nei punti vendita e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e Transilien SNCF.
Per il rinnovo di un piano Imagine R, vedere Come posso visualizzare e ricaricare un pass Navigo con il mio telefono?