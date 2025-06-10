In caso di malfunzionamento comprovato, il pass Navigo imagine R viene immediatamente sostituito.

La sostituzione viene effettuata presso tutti gli sportelli dei vettori, i punti vendita RATP e i Navigo SNCF Service Desks.

La sostituzione è gratuita, a meno che non risulti che il malfunzionamento deriva dal mancato rispetto da parte dell'utente delle precauzioni d'uso previste nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei pacchetti imagine R Junior, imagine R School e imagine R Student.

La sostituzione richiede la restituzione del pass difettoso.