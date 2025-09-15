Come posso ottenere la tariffa Solidarité transport?
Per richiedere i diritti Sconto 50%, Riduzione Solidarietà 75% e Solidarietà Gratuita
- Visita il sito di Solidarité Transport
- Chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà gratuitamente le procedure per te.
I documenti giustificativi devono essere aggiunti online, nel tuo spazio Solidarité Transport.
1- Fai la tua prima domanda online
Puoi effettuare la tua 1a richiesta sul sito web di Solidarité Transport
- Devi avere un pass Navigo: consulta questo articolo se non ne hai uno.
- Ti verranno richiesti i documenti: vedi l'elenco qui sotto.
- Sul sito diSolidarité Transport
1. Seleziona la tua situazione
2. Inserisci il tuo numero di pass Navigo
3. Completa l'applicazione
La richiesta sarà convalidata dall'Agenzia di Trasporto Solidale: sarete avvisati via e-mail o posta.
2 - Carica il diritto sul tuo pass Navigo
Una volta che sei stato avvisato, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo (attendi 48 ore per eseguire questa azione):
- Al telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités per caricare i tuoi diritti prima di acquistare il tuo biglietto di trasporto a tariffa ridotta e su quello dei rivenditori ufficiali.
- Presso uno sportello o un distributore automatico: recati presso uno sportello o un distributore automatico RATP o SNCF per caricare i tuoi diritti.
Trova tutti i dettagli sul caricamento dei diritti sul pass Navigo.
Documenti richiesti
Se sei un beneficiario della RSA:
- il numero della Caisse d'Allocations Familiales.
- un certificato di pagamento dell'indennità RSA, fornito dai CAF, datato meno di un mese, a nome e indirizzo del beneficiario e indicante, per la RSA, l'importo del reddito garantito calcolato dai CAF.
Se sei un beneficiario SSA:
- il tuo ID France Travail
- una dichiarazione mensile della situazione Pôle emploi risalente a meno di un mese, a nome e indirizzo del beneficiario dell'ASS
Se siete beneficiari della CSS senza partecipazione finanziaria (ex CMU-C):
- fotocopia del certificato annuale CSS valido senza partecipazione finanziaria, a nome e indirizzo dell'assicurato, redatto dalle casse malati o mutue, e menzionando eventuali altri beneficiari.
- Il diritto può anche essere convalidato automaticamente durante la prima richiesta online dalle tue informazioni personali.
Se sei un beneficiario dell'AME:
una fotocopia della tessera individuale valida per l'ammissione all'AME, a nome e indirizzo dell'assicurato, rilasciata dalle casse degli organismi di assicurazione malattia o delle mutue.