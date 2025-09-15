Come posso ottenere la tariffa Solidarité transport?

Aggiornato su 15 settembre 2025

Per richiedere i diritti Sconto 50%, Riduzione Solidarietà 75% e Solidarietà Gratuita

  • Visita il sito di Solidarité Transport
  • Chiama l'Agence Solidarité Transport al numero 0800 948 999, che eseguirà gratuitamente le procedure per te.
    I documenti giustificativi devono essere aggiunti online, nel tuo spazio Solidarité Transport.

1- Fai la tua prima domanda online

Puoi effettuare la tua 1a richiesta sul sito web di Solidarité Transport

La richiesta sarà convalidata dall'Agenzia di Trasporto Solidale: sarete avvisati via e-mail o posta.

2 - Carica il diritto sul tuo pass Navigo

Una volta che sei stato avvisato, dovrai caricare il tuo diritto sul tuo pass Navigo (attendi 48 ore per eseguire questa azione):

  • Al telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités per caricare i tuoi diritti prima di acquistare il tuo biglietto di trasporto a tariffa ridotta e su quello dei rivenditori ufficiali.
  • Presso uno sportello o un distributore automatico: recati presso uno sportello o un distributore automatico RATP o SNCF per caricare i tuoi diritti.

Trova tutti i dettagli sul caricamento dei diritti sul pass Navigo.

Documenti richiesti

Se sei un beneficiario della RSA:

  • il numero della Caisse d'Allocations Familiales.
  • un certificato di pagamento dell'indennità RSA, fornito dai CAF, datato meno di un mese, a nome e indirizzo del beneficiario e indicante, per la RSA, l'importo del reddito garantito calcolato dai CAF.

Se sei un beneficiario SSA:

  • il tuo ID France Travail
  • una dichiarazione mensile della situazione Pôle emploi risalente a meno di un mese, a nome e indirizzo del beneficiario dell'ASS

Se siete beneficiari della CSS senza partecipazione finanziaria (ex CMU-C):

  • fotocopia del certificato annuale CSS valido senza partecipazione finanziaria, a nome e indirizzo dell'assicurato, redatto dalle casse malati o mutue, e menzionando eventuali altri beneficiari.
  • Il diritto può anche essere convalidato automaticamente durante la prima richiesta online dalle tue informazioni personali.

Se sei un beneficiario dell'AME:

una fotocopia della tessera individuale valida per l'ammissione all'AME, a nome e indirizzo dell'assicurato, rilasciata dalle casse degli organismi di assicurazione malattia o delle mutue.