Chi può beneficiare di tariffe ridotte?
Il termine "Tariffa Ridotta" si riferisce alle tariffe applicabili ai Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili:
- Beneficiari dell'assistenza sociale e dei trasporti di solidarietà
- Bambini da 4 anni a meno di 10 anni (gratuito per i bambini sotto i 4 anni)
- Titolare di una tessera "Famiglie numerose"
- Persone disabili in base alla prova e ai loro accompagnatori
- per gruppi di giovani e gite scolastiche: Tariffe ridotte: gruppi di giovani e Tariffe ridotte: uscite soclaire, extrascolastiche ed extrascolastiche
