ARTICOLO 1: Principi generali

Le misure di rimborso per tutti o parte degli abbonamenti Navigo pagati sono effettuate esclusivamente su iniziativa di Île-de-France Mobilités e degli operatori dei trasporti nell'ambito delle campagne di rimborso annunciate sul portale https://www.iledefrance-mobilites.fr.

Quando una campagna è attiva, tutte le richieste di rimborso devono essere presentate sul sito https://www.iledefrance-mobilites.fr, nell'area di compensazione, accessibile all'indirizzo https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement.

Solo i clienti che vivono, lavorano o studiano nell'Ile-de-France hanno diritto alle operazioni di rimborso.

Solo i clienti maggiorenni e minorenni emancipati alla data di presentazione della domanda possono presentare una richiesta di rimborso. Per i clienti minorenni, la richiesta deve essere presentata dal tutore legale.

I seguenti biglietti di trasporto non sono interessati da queste misure di rimborso:

Biglietti T+

Biglietti Origine-Destinazione

Pacchetti brevi (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Jeunes Weekend pass, Paris Visite),

Navigo Liberté+

Il pacchetto Ametista

Navigo junior

TST gratuito e altri prodotti gratuiti

I seguenti biglietti di trasporto possono essere rimborsati caso per caso e secondo le condizioni specifiche dettagliate per ciascuna operazione:

Navigo annuale

Navigo Mese

Navigo Studente

Scuola Navigo

Navigo Senior

Navigo Solidarietà Mese 75% e Sconto Mese 50%

Navigo Week, Navigo Solidarity 75% Settimana e Sconto 50% Settimana.

Le Condizioni Generali di Rimborso specifiche per una campagna di rimborso saranno dettagliate, quando la campagna è attiva, sul sito https://www.iledefrance-mobilites.fr, nell'area di compensazione, accessibile all'indirizzo https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr.

ARTICOLO 2: Condizioni di ammissibilità

I. Tipo di supporto:

Il calcolo dell'ammissibilità e dell'importo del rimborso sarà effettuato in base alle informazioni e ai documenti giustificativi forniti dal cliente al momento della presentazione di una richiesta di rimborso.

Gli elementi richiesti saranno i seguenti:

A. Caso di supporto personalizzato:

Indirizzo di residenza al momento del periodo interessato dall'operazione di rimborso. Se l'indirizzo di residenza attuale è diverso da quello del periodo interessato, ad esempio a causa di un trasloco, il cliente dovrà fornire la prova dell'indirizzo di casa (sono accettati i seguenti documenti: bolletta telefonica - incluso cellulare, bolletta dell'elettricità o del gas, ricevuta di affitto - da un'organizzazione sociale o da un'agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà, bolletta dell'acqua, avviso fiscale o certificato di non tassazione, prova della tassa di alloggio, certificato o fattura di assicurazione sulla casa)

oppure

Indirizzo del luogo di lavoro o di studio accompagnato da un documento giustificativo (certificato del datore di lavoro o certificato di istruzione)

Coordinate bancarie del pagatore dell'ultimo pacchetto impattato nel periodo, se non note al sistema

B. Nel caso di un pacchetto Discovery:

Numero di serie del Discovery Pass

Prova del biglietto di trasporto per le scoperte (foto del pass)

Indirizzo di residenza al momento del periodo interessato dall'operazione di rimborso accompagnato da un documento giustificativo dell'indirizzo di residenza (sono accettati i seguenti documenti: bolletta telefonica - incluso telefono cellulare, bolletta dell'elettricità o del gas, ricevuta di affitto - di un'organizzazione sociale o di un'agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà, bolletta dell'acqua, avviso fiscale o certificato di non tassazione, prova della tassa sulla casa, certificato o fattura di assicurazione sulla casa)

Indirizzo del luogo di lavoro o di studio accompagnato da un documento giustificativo (certificato del datore di lavoro o certificato di istruzione)

Coordinate bancarie del pagatore dell'ultimo pacchetto impattato nel periodo, se non note al sistema

C. Caso di un pacchetto dematerializzato su Smartphone

Numero di serie del supporto del canale mobile (numero visualizzato nell'app)

Indirizzo di residenza al momento del periodo interessato dall'operazione di rimborso accompagnato da un documento giustificativo dell'indirizzo di residenza (sono accettati i seguenti documenti: bolletta telefonica - incluso telefono cellulare, bolletta dell'elettricità o del gas, ricevuta di affitto - di un'organizzazione sociale o di un'agenzia immobiliare, o biglietto di proprietà, bolletta dell'acqua, avviso fiscale o certificato di non tassazione, prova della tassa sulla casa, certificato o fattura di assicurazione sulla casa)

Indirizzo del luogo di lavoro o di studio accompagnato da un documento giustificativo (certificato del datore di lavoro o certificato di istruzione)

Coordinate bancarie del pagatore dell'ultimo pacchetto impattato nel periodo, se non note al sistema

II. Condizioni di rimborso e follow-up del pagamento:

È il pagatore dell'ultimo importo forfettario detenuto durante il periodo di rimborso che riceve il rimborso. Il suo nome è indicato nella e-mail di conferma che verrà inviata al termine della richiesta, all'indirizzo di posta elettronica indicato sul sito.

Se il pacchetto è finanziato da un terzo pagatore (associazione, comunità, ecc.), il suo rimborso sarà autorizzato o meno da Ile-de-France Mobilités a seconda della campagna. Se il rimborso è autorizzato, il titolare del pacchetto riceverà il rimborso.

Tutti i rimborsi vengono effettuati tramite bonifico sul conto bancario conosciuto o inserito nel processo di richiesta. Nel caso di un piano attivo con addebito diretto, questo sarà il conto bancario utilizzato per questi addebiti diretti.

Non appena la sua richiesta viene registrata, il cliente sarà informato dell'evoluzione del suo stato via e-mail e fino al ricevimento del trasferimento.

Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alle domande frequenti disponibili sul sito web di Ile-de-France Mobilités all'indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTICOLO 3: Reclami

Tutti i reclami relativi a queste misure di rimborso devono essere presentati sul sito web https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr.

Un modulo di contatto è dedicato ad esso ed è accessibile dal footer del sito o da un collegamento ipertestuale nell'e-mail automatica ricevuta in caso di richiesta rifiutata.

Île-de-France Mobilités e GIE Comutitres si riservano il diritto di richiedere qualsiasi prova aggiuntiva necessaria per verificare le informazioni fornite.

ARTICOLO 4: Dati personali

Fare riferimento alle Condizioni generali di utilizzo dell'account cliente Île-de-France Mobilités Connect: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

ARTICOLO 5: Sospensione dell'account

Île-de-France Mobilités e il GIE Comutitres possono sospendere immediatamente il conto Ile-de-France Mobilités, automaticamente e senza preavviso:

In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni generali;

In caso di mancato rispetto delle condizioni generali di utilizzo del sito web Ile-de-France Mobilités;

In caso di frode accertata nella costituzione del fascicolo di rimborso, in particolare falsa dichiarazione o falsificazione dei documenti;

In caso di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 6: Legge applicabile

Sia questo sito che i termini e le condizioni del suo utilizzo sono regolati dalla legge francese, indipendentemente dal luogo di utilizzo. In caso di controversia, e dopo qualsiasi tentativo di trovare una soluzione amichevole, i tribunali francesi avranno giurisdizione esclusiva per conoscere di questa controversia.

ARTICOLO 7: Accettazione e modifica delle Condizioni Generali di Rimborso

L'utilizzo del sito e la presentazione di una richiesta di rimborso sono subordinati all'accettazione e al rispetto delle presenti Condizioni Generali di Rimborso.

Ile-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il sito e i servizi, nonché le presenti Condizioni Generali di Rimborso, in particolare per adattarsi ai cambiamenti del sito rendendo disponibili nuove funzionalità, cancellando o modificando le funzionalità esistenti.

Le condizioni saranno presentate ai clienti durante ogni percorso di rimborso. Potranno decidere di accettarli e presentare la loro domanda o di non accettarli e di non finalizzare il corso.

ARTICOLO 8: Definizioni

Il nome "Titolare" o "Portatore" indica la persona che utilizza il pacchetto idoneo.

Il nome "Finanziatore" o "Pagatore" indica la persona che finanzia il pacchetto o i pacchetti del titolare o dei titolari a lui collegati.