Scopri i risultati della consultazione

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL PROGETTO BUS ENTRE SEINE: CIFRE CHIAVE DELLA PARTECIPAZIONE

Dal 20 settembre al 22 ottobre 2021, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto hanno organizzato la consultazione preliminare del progetto di sviluppo delle corsie per autobus Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, che mira a migliorare i viaggi in autobus tra le stazioni di Aulnay, Sevran Beaudottes e Vert Galant. L'opportunità di informare i residenti e gli utenti del trasporto pubblico del settore e di avviare un dialogo con loro attraverso il seguente dispositivo: 4 incontri sul campo, 2 laboratori-passeggiate, volantini con tagliando T distribuiti in tutto il settore, un modulo accessibile direttamente dal sito del progetto.

Trova i risultati della consultazione e la sua sintesi

La raccolta dei vari contributi del pubblico ha permesso a Île-de-France Mobilités di comprendere meglio le aspettative del territorio e di trarre i principali insegnamenti della consultazione, utili per la prosecuzione del progetto. In sintesi, gli elementi principali selezionati sono:

UN PROGETTO TANTO ATTESO

forti aspettative degli utenti per il miglioramento dell'esperienza del viaggiatore

Desiderio di condividere gli usi e sviluppare modalità morbide

Preoccupazione per i fastidi legati al lavoro

Mantenimento del meccanismo di consultazione e informazione

QUAL È IL PROSSIMO PASSO?

Il 25 maggio 2022, il Consiglio di Île-de-France Mobilités ha adottato i risultati della consultazione sul progetto di sviluppo delle corsie preferenziali per gli autobus di Aulnay, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France e ha deciso di proseguire il progetto tenendo conto degli scambi durante la consultazione. Il team continuerà gli studi tecnici per perfezionare il progetto. Il pubblico sarà quindi consultato sulla base di un progetto più dettagliato nell'ambito di un'inchiesta pubblica entro la fine del 2023-2024. Dopo questo passaggio, se il Prefetto dichiara il progetto di pubblica utilità, gli studi di progettazione saranno proseguiti parallelamente alle acquisizioni di terreni necessarie per la realizzazione del progetto.