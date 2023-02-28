La consultazione è un passo essenziale in qualsiasi progetto di sviluppo urbano. I pareri raccolti al termine permetteranno di adattare il progetto al suo ambiente e alle esigenze degli utenti del territorio.

Esprimi la tua opinione e aiutaci a capire meglio i tuoi usi e le tue aspettative, i tuoi commenti saranno presi in considerazione per il resto del progetto.

La consultazione vi invita anche a votare sulle due varianti proposte in questa fase per lo sviluppo della RD40 a Villepinte.