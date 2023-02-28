Autobus

Strutture dedicate agli autobusAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Dialogo

Consultazione

Il 16 ottobre alle 10, appuntamento alla fermata Merisiers de Tremblay, per l'ultimo workshop-passeggiata

La consultazione è un passo essenziale in qualsiasi progetto di sviluppo urbano. I pareri raccolti al termine permetteranno di adattare il progetto al suo ambiente e alle esigenze degli utenti del territorio.

Esprimi la tua opinione e aiutaci a capire meglio i tuoi usi e le tue aspettative, i tuoi commenti saranno presi in considerazione per il resto del progetto.

La consultazione vi invita anche a votare sulle due varianti proposte in questa fase per lo sviluppo della RD40 a Villepinte.

Eventi passati

Laboratori-passeggiate:

Nel settembre 2021 sono stati organizzati diversi "incontri passeggeri" con gli utenti dei trasporti vicini a Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois o Villepinte.
* Partecipazione subordinata alla presentazione del pass sanitario

Incontri con i viaggiatori:

I laboratori-passeggiate, nell'ottobre 2021, hanno invitato il pubblico ad approfondire determinati argomenti attraverso una visita sul campo. Il loro tema era il Pont de la Croix-Blanche o la RD40.

I documenti della consultazione

Opuscolo

PDF

 -  1.7 MB

Mappatura del percorso

JPG

 -  173.2 KB

