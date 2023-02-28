Scopri il progetto
Il progetto presentato prevede la realizzazione di corsie dedicate agli autobus e layout specifici per snellire il traffico degli autobus e aumentarne così la velocità e la regolarità. Sarà accompagnato da una riorganizzazione della rete di autobus locali e dalla creazione di piste ciclabili su gran parte del percorso.
Il progetto consiste nella costruzione di corsie dedicate agli autobus e di strutture specifiche per migliorare la fluidità del traffico degli autobus (priorità agli incroci in settori condivisi con veicoli privati, ad esempio) tra Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France. Il percorso segue in gran parte il percorso dell'attuale linea 15, tra le stazioni RER di Aulnay-sous-Bois e Vert Galant, passando per la stazione RER di Sevran-Beaudottes, servendo quattro comuni (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).
La creazione di corsie dedicate agli autobus sui 9,2 km del percorso e la realizzazione di sviluppi specifici, miglioreranno i tempi di percorrenza degli utenti (35 minuti tra Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France e un guadagno stimato di 8-10 minuti) e le prestazioni dell'intera rete di autobus nel settore. Liberato dai capricci del traffico, l'autobus fornirà anche un servizio più efficiente ai principali snodi di trasporto del territorio (RER B, futura linea 16 del Grand Paris Express a Sevran-Beaudottes).
La creazione di corsie dedicate agli autobus sarà accompagnata da una riqualificazione degli spazi pubblici: creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, paesaggistica, ecc.
Mappa
Gli obiettivi del progetto
- Offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e comodo e migliorare le prestazioni delle altre linee di autobus del territorio;
- Garantire un collegamento efficiente e collegamenti con i poli della stazione (Aulnay-sous-Bois; Sevran-Beaudottes e Vert-Galant);
- Sostenere i progetti di sviluppo territoriale servendo il più vicino possibile le aree previste (in particolare la ZAC de la Pépinière e il Parc de la Noue);
- Creare percorsi continui, confortevoli e sicuri per spostamenti alternativi come camminare e andare in bicicletta;
- Migliorare l'ambiente di vita contribuendo alla ristrutturazione dello spazio pubblico e alla calma della circolazione.
Il percorso e le strutture
Il progetto si inserisce in un ambiente urbano molto denso, con larghezze dei binari a volte vincolate. Di conseguenza, il progetto prevede diversi tipi di inserimento di corsie pulite dedicate agli autobus, a seconda dell'ambiente che attraverseranno e per limitare le acquisizioni di terreni:
Corsie dedicate per gli autobus in entrambe le direzioni
L'inserimento di corsie dedicate agli autobus in ogni senso di marcia può implicare, in alcuni casi, la riduzione delle corsie di traffico, ma consentirà la creazione di piste ciclabili o l'allargamento dei marciapiedi pedonali. Questa opzione di sviluppo sarà mantenuta nelle aree più ampie, al fine di promuovere un uso pacifico dello spazio per tutte le modalità di spostamento (pedoni, biciclette, auto e collettività).
Le corsie dedicate agli autobus possono essere posizionate in assiale (la corsia degli autobus è al centro con le corsie automobilistiche su ciascun lato) o lateralmente (la corsia degli autobus è sul lato).
Una corsia dedicata agli autobus in una direzione
Nelle aree più vincolate verrà creata solo una corsia dedicata per non impattare troppo pesantemente sull'ambiente urbano. Gli autobus circoleranno sul proprio sito in una direzione e circoleranno nelle corsie automobilistiche nella direzione opposta. Ove possibile, questo inserimento può essere accompagnato da strutture ciclabili e pedonali.
Numerose corrispondenze
Il TCSP stabilirà numerosi collegamenti con le altre principali modalità di trasporto del territorio, in servizio e in progetto: in corrispondenza alla stazione RER di Aulnay: RER B, Transilien K, Tram T4; in corrispondenza alla stazione di Sevran-Beaudottes: RER B, futura linea 16 della metropolitana del Grand Paris Express in progetto; in corrispondenza alla stazione Vert-Galant: RER B.
Il progetto tiene conto anche dei collegamenti con gli autobus e della realizzazione di nuove piste ciclabili.
Un autobus più accessibile, veloce e comodo
Con un autobus ogni cinque-sei minuti nelle ore di punta e un tempo di percorrenza stimato di 35 minuti da Aulnay-sous-Bois a Vert Galant (un risparmio di tempo da 8 a 10 minuti), il territorio avrà presto un mezzo di trasporto rapido ed efficiente che servirà al meglio i quartieri e consentirà interconnessioni più facili con altri modi di trasporto.
Le stazioni e le strutture pedonali rispetteranno gli standard di accessibilità in vigore per consentire alle persone con mobilità ridotta di viaggiare in sicurezza.
Il progetto e la bici
Oggi il territorio soffre di una mancanza di percorsi ciclabili continui che limitano l'uso della bicicletta. Il progetto TCSP prevede dicollegare le porzioni ciclabili esistenti per creare percorsi ciclabili continui lungo il percorso.
Ad eccezione di una zona di 1,5 km in cui le biciclette circoleranno nelle corsie di traffico (in una zona limitata a 30 km / h), le piste ciclabili consisteranno in piste ciclabili lungo l'intero percorso. In totale, ci sono più di 7,5 km di strade dedicate che i ciclisti potranno percorrere in sicurezza.
Le strutture per il parcheggio delle biciclette sono previste in ogni hub di interscambio.