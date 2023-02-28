Scopri il progetto

Il progetto consiste nella costruzione di corsie dedicate agli autobus e di strutture specifiche per migliorare la fluidità del traffico degli autobus (priorità agli incroci in settori condivisi con veicoli privati, ad esempio) tra Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France. Il percorso segue in gran parte il percorso dell'attuale linea 15, tra le stazioni RER di Aulnay-sous-Bois e Vert Galant, passando per la stazione RER di Sevran-Beaudottes, servendo quattro comuni (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).

La creazione di corsie dedicate agli autobus sui 9,2 km del percorso e la realizzazione di sviluppi specifici, miglioreranno i tempi di percorrenza degli utenti (35 minuti tra Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France e un guadagno stimato di 8-10 minuti) e le prestazioni dell'intera rete di autobus nel settore. Liberato dai capricci del traffico, l'autobus fornirà anche un servizio più efficiente ai principali snodi di trasporto del territorio (RER B, futura linea 16 del Grand Paris Express a Sevran-Beaudottes).

La creazione di corsie dedicate agli autobus sarà accompagnata da una riqualificazione degli spazi pubblici: creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, paesaggistica, ecc.