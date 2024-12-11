Strutture dedicate agli autobusAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Il progetto presentato prevede il miglioramento delle corsie degli autobus sul percorso dell'attuale linea 15 tra la stazione RER di Aulnay-sous-Bois (RER B, tram T4) e le stazioni di Sevran-Beaudottes (RER B, futura linea 16 del GPE) e Vert Galant (RER B).
Trama
Figure chiave
18 stazioni servite
in 4 comuni di cui 3 stazioni
9.2 km
corsie dedicate per gli autobus
da 8 a 10 minuti
risparmio medio di tempo
35 minuti
da Aulnay a Vert Galant
7.5 km
piste ciclabili
24 000
Viaggiatori attesi ogni giorno
Calendario
- 2020-2021Studi preliminari
- Settembre-Ottobre 2021Consultazione preliminare
- maggio 2022Risultati della consultazione
- 2022-2024Studi schematici
- 11 dicembre 2024Convalida dello schema di principio da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- Inchiesta pubblica
- Studi di progettazione dettagliati e quindi lavori (subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e dei finanziamenti necessari)