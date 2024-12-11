Autobus

Strutture dedicate agli autobusAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Il progetto presentato prevede il miglioramento delle corsie degli autobus sul percorso dell'attuale linea 15 tra la stazione RER di Aulnay-sous-Bois (RER B, tram T4) e le stazioni di Sevran-Beaudottes (RER B, futura linea 16 del GPE) e Vert Galant (RER B).

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Istituzione Territoriale Pubblica Parigi Terres d'Envol
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

Ultima occasione per discutere con i team di progetto, il 12 ottobre, dalle 8:00 alle 11:00, nella stazione RER di Aulnay

Tutte le notizie sul progetto

Trama

Figure chiave

18 stazioni servite

in 4 comuni di cui 3 stazioni

9.2 km

corsie dedicate per gli autobus

da 8 a 10 minuti

risparmio medio di tempo

35 minuti

da Aulnay a Vert Galant

7.5 km

piste ciclabili

24 000

Viaggiatori attesi ogni giorno

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2020-2021
    Studi preliminari
  2. Settembre-Ottobre 2021
    Consultazione preliminare
  3. maggio 2022
    Risultati della consultazione
  4. 2022-2024
    Studi schematici
  5. 11 dicembre 2024
    Convalida dello schema di principio da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  6. Inchiesta pubblica
  7. Studi di progettazione dettagliati e quindi lavori (subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e dei finanziamenti necessari)