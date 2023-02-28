Finanziamenti e attori

Il cast

Attraverso il Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020 (CPER), lo Stato contribuisce alla modernizzazione e allo sviluppo delle linee di trasporto nell'Île-de-France per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France. Finanziando questo progetto, lo Stato si impegna a offrire ai residenti dell'Ile-de-France un trasporto più efficiente che consenta loro di muoversi verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico. Lo Stato persegue il suo obiettivo di rendere più efficiente la rete di trasporto integrandola nelle dinamiche dei territori al fine di soddisfare meglio le esigenze quotidiane degli utenti, migliorare l'accesso ai trasporti per tutti e rafforzare così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France. Lo Stato finanzia gli studi preliminari (DOCP) di questo progetto, fino all'indagine di pubblica utilità, fino al 21%, in conformità con il Contratto di Piano Stato-Regione.

Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La creazione di nuove linee tranviarie fa parte di questo grande programma. La Regione vi dedica risorse finanziarie molto significative. La Regione è il principale finanziatore degli studi preliminari (DOCP) di questo progetto, fino all'indagine di pubblica utilità, fino al 49%.

Poiché si tratta di una grande questione sociale, economica e ambientale, il Dipartimento di Seine-Saint-Denis è mobilitato per lo sviluppo di modalità attive e si impegna a migliorare la qualità e la quantità dell'offerta di trasporto pubblico sul territorio. Partecipa così attivamente allo sviluppo della rete di autobus e all'estensione delle linee metropolitane e sostiene la costruzione delle nuove linee della metropolitana Grand Paris Express. Il Dipartimento finanzia gli studi di questo progetto TCSP fino al 10%.

Come porta internazionale verso la metropoli dell'Ile-de-France, Paris Terres d'Envol persegue una politica attiva per sviluppare l'offerta di trasporto e la mobilità sostenibile per gli abitanti delle sue otto città. Di fronte alle molteplici sfide del territorio, Paris Terres d'Envol partecipa in particolare al funzionamento delle reti di autobus e organizza l'intermodalità intorno alle stazioni. Il progetto TCSP tra Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France è pienamente in linea con la strategia di mobilità attuata in stretta collaborazione con le città membri e sosterrà efficacemente l'arrivo delle future stazioni Grand Paris Express. Questo progetto è finanziato al 20% dal territorio.