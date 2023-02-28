Ultima occasione per discutere con i team di progetto, il 12 ottobre, dalle 8:00 alle 11:00, nella stazione RER di Aulnay
Il 12 ottobre, dalle 8:00 alle 11:00, il team di progetto di Île-de-France Mobilités sarà presente per l'ultima riunione della consultazione del progetto, alla fermata dell'autobus 15 alla stazione RER di Aulnay-sous-Bois. Il team ti presenterà il progetto di sviluppo, risponderà alle tue domande e potrà darti il volantino di presentazione del progetto con la sua scheda T.
Non dimenticare l'ultimo appuntamento della consultazione, il 16 ottobre alle 10 a Tremblay-en-France alla fermata Merisiers della linea 15, per un workshop-balade* sul tema dell'inserimento delle corsie degli autobus lungo la RD40. Clicca qui per le modalità di iscrizione (entro il limite di 20 posti disponibili).
* Partecipazione subordinata alla presentazione del pass sanitario.