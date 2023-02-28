Fine della consultazione! Dopo 5 settimane, la consultazione preliminare sul progetto Bus Lane Development tra Aulnay e Tremblay si è conclusa il 22 ottobre 2021. Più di cento pareri sono stati ricevuti tra il 20 settembre e il 22 ottobre 2021, tramite il sito web, il coupon-T o durante i vari incontri e workshop organizzati.

Île-de-France Mobilités e i suoi partner desiderano ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla consultazione sul progetto e che hanno dedicato del tempo a formulare le loro opinioni e proposte.

Nelle prossime settimane, il team del progetto esaminerà tutti questi contributi, li analizzerà e trarrà lezioni e direzioni per studi futuri. Il tutto sarà trascritto nel "rapporto di consultazione", che sarà poi approvato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités.

Al termine di questo processo, i risultati della consultazione saranno resi pubblici e resi disponibili su questo sito web.