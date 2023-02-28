Il 21 ottobre alle 17:30, una nuova data per il workshop sul settore RD40
Pubblicato su-
Aggiornato il
Un workshop-focus* sulla "RD40" è organizzato da Ile-de-France Mobilités, giovedì 21 ottobre 2021, dalle 17:30 alle 19:00, in videoconferenza.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili! Per partecipare, registrati cliccando qui.
Il workshop si svolgerà come segue:
- Introduzione
- Parte 1: presentazione del settore: RD40, sui comuni di Villepinte e Tremblay-en-France
- Parte 2: workshop di sottogruppo: raccolta di opinioni/osservazioni/contributi sul progetto presentato
- Parte 3: Restituzione del lavoro dei sottogruppi in plenaria
- Conclusione
*Questo workshop digitale sostituisce la passeggiata del workshop originariamente prevista per il 16/10/21, che è stata annullata dopo diversi ritiri dell'ultimo minuto.