Il 5 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30, vieni a scambiare con i team di progetto a Villepinte

Il 5 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30, il team di progetto Île-de-France Mobilités sarà presente sulla RD115 a Villepinte e roamerà su diverse fermate tra Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc e Brassens. Il team verrà a incontrarti per presentare il progetto di sviluppo, scambiare, darti il volantino di presentazione del progetto con la sua carta T e rispondere alle tue domande.

Sono previsti altri viaggi del team di progetto:

Alla fermata dell'autobus 15, stazione RER Aulnay-sous-Bois | Martedì 12 ottobre – 8.00 –11.00

Sono inoltre previsti due laboratori-passeggiate* il 9 ottobre ad Aulnay-sous-Bois e il 16 ottobre a Tremblay-en-France. Clicca qui per maggiori informazioni sui workshop e su come registrarsi.

* Partecipazione subordinata alla presentazione del pass sanitario