Partecipa alla consultazione!

Dal 20 settembre al 22 ottobre 2021, Île-de-France Mobilités organizza una consultazione preliminare per consentire a tutti di informarsi e dare la propria opinione sul progetto di sviluppo dedicato agli autobus da Aulnay-sous-Bois a Tremblay-en-France.

Passo importante nella vita del progetto, questa fase di consultazione è un momento privilegiato di informazione e scambio; Ha lo scopo di arricchire il progetto e farlo evolvere grazie alle opinioni espresse.

Residenti, utenti, viaggiatori, aziende, associazioni e comunità: siete tutti invitati a partecipare!