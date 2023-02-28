Partecipa al workshop-passeggiata del 9 ottobre, dalle 10:00 alle 12:30, ad Aulnay
Sabato 9 ottobre, dalle 10:00 alle 12:30, vai sul piazzale della stazione RER di Aulnay, per una passeggiata in città sul tema del Pont de la Croix-Blanche, seguita da un workshop collettivo nella stanza durante il quale puoi dare la tua opinione, scambiare con i team e partecipare alla realizzazione del tuo progetto futuro. Per partecipare, e previa presentazione del pass sanitario il D-Day, registrarsi online (20 posti disponibili).
Non sei disponibile oggi? Non perdetevi il secondo workshop-balade* organizzato a Tremblay-en-France, che si svolgerà sabato 16 ottobre, alle ore 10. Vai sul piazzale della stazione Vert-Galant per una passeggiata sul tema dell'inserimento delle corsie degli autobus lungo la RD40. Clicca qui per scoprire come registrarti.
E non dimenticare: il team di progetto sarà disponibile per rispondere a tutte le tue domande il 12 ottobre, dalle 8:00 alle 11:00, sul piazzale della stazione RER di Aulnay.
* Partecipazione subordinata alla presentazione del pass sanitario.