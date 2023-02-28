Primo incontro il 23 settembre, dalle 17 alle 20, alla stazione RER Vert Galant

Il 23 settembre, dalle 17 alle 20, il team di progetto Île-de-France Mobilités sarà presente alla stazione RER Vert Galant di Tremblay-en-France. Il team ti incontrerà per presentare il progetto di sviluppo, scambiare, consegnare il volantino di presentazione del progetto con la sua carta T e rispondere alle tue domande.

Sono previsti altri viaggi del team di progetto.

Prossimi incontri in programma:

Alla fermata Lapin Sauté ad Aulnay-sous-Bois | Giovedì 30 settembre – 13-16

Sulla RD115 a Villepinte, roaming su diverse fermate tra Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc e Brassens | Martedì 5 ottobre – 15h30-18h30

Alla fermata dell'autobus 15, stazione RER Aulnay-sous-Bois | Martedì 12 ottobre – 8.00 –11.00

Sono inoltre previsti due laboratori-passeggiate* il 9 ottobre ad Aulnay e il 16 ottobre a Tremblay-en-France. Clicca qui per maggiori informazioni sui workshop e su come registrarsi.

* Partecipazione subordinata alla presentazione del pass sanitario.