Incontra i team di progetto il 30 settembre, dalle 13:00 alle 16:00, alla fermata Lapin Sauté, ad Aulnay-sous-Bois

Il 30 settembre, dalle 13:00 alle 16:00, il team del progetto Île-de-France Mobilités vi incontrerà alla fermata Lapin Sauté, ad Aulnay-sous-Bois. Vieni a scambiare con il team, scopri il progetto di sviluppo, fai le tue domande e recupera il volantino di presentazione del progetto con la sua carta T.

Sono previsti altri viaggi del team di progetto:

Sulla RD115 a Villepinte, roaming su diverse fermate tra Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc e Brassens | Martedì 5 ottobre – 15h30-18h30

Alla fermata dell'autobus 15, stazione RER Aulnay-sous-Bois | Martedì 12 ottobre – 8.00 –11.00

Sono inoltre previsti due laboratori-passeggiate* il 9 ottobre ad Aulnay e il 16 ottobre a Tremblay-en-France. Clicca qui per maggiori informazioni sui workshop e su come registrarsi.

* Partecipazione subordinata alla presentazione del pass sanitario.