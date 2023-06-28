Avete intenzione di rimuovere i parcheggi?

Secondo i primi studi effettuati, il progetto avrà un impatto su circa 120 posti auto: rue Jules Vallès e sulla RD115 tra la fermata Soleil Levant e Lapin Sauté ad Aulnay-sous-Bois, su avenue Martin Luther King a Sevran e sulla RD40 a Tremblay-en-France. Questa è una prima stima che dovrà essere affinata in seguito. Gli studi successivi mireranno anche a limitare l'impatto sugli usi esistenti e ad analizzare le modalità di restituzione, se necessario. Ad esempio, a Sevran, sarà studiata la creazione di un'area di parcheggio sulla RD 115 (a nord del centro commerciale) per compensare la rimozione di posti auto sul percorso.