Come sono previste le strutture per il ciclismo?

Con il progetto, i ciclisti beneficeranno di quasi 7,5 km di piste ciclabili. Saranno create nuove piste ciclabili per completare la rete esistente. In alcuni settori, tuttavia, data la larghezza delle corsie e l'ambiente, le strutture ciclabili sono impossibili da attuare e la circolazione delle biciclette sarà nel traffico generale, che sarà quindi regolato nella zona 30. Île-de-France Mobilités ha avuto uno scambio con le associazioni ciclistiche come parte della prima fase e continuerà a coinvolgerle come parte del resto del progetto.