Gli alberi dovranno essere rimossi?
Una prima stima, che dovrà essere perfezionata in seguito, stima in poco meno di 40 il numero di alberi interessati dal progetto (con l'opzione 1 per Tremblay in Francia); nell'ambito dell'opzione 2 per Tremblay-en-France (conservazione delle corsie 2x2 per il traffico stradale), saranno interessati circa 250 alberi. Île-de-France Mobilités sta studiando tutte le soluzioni per limitare gli impatti: ripiantare alberi in loco o ripiantare in altri settori. Si noti che le piantagioni di alberi sono previste come parte del paesaggio del progetto.