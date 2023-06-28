Perché cambiare la posizione di alcune stazioni?

Nell'ambito del progetto di sviluppo dedicato agli autobus da Aulnay-sous-Bois a Tremblay-en-France, sono allo studio diversi tipi di riconfigurazione, tra cui la creazione di 3 nuove stazioni:

Sulla strada per Mitry (RD115), nelle immediate vicinanze della rotonda che serve l'ospedale intercomunale Robert Ballanger: questa fermata rafforzerà il servizio del polo ospedaliero, con una stazione alternativa.

Su Avenue Salvador Allande, vicino alla rotonda Salvador Allende/Martin Luther King: consentirebbe ai residenti e ai dipendenti del vicino parco commerciale di beneficiare di un servizio alternativo nel settore Sevran-Beauvottes.

Sul boulevard Robert Ballanger (RD115), a monte della rotonda della RD115/RD40: per servire le strutture culturali situate a nord della RD115.

Parallelamente e a seguito della ristrutturazione del percorso della linea 15, alcune stazioni non saranno più servite da essa: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens e le fermate della diramazione Tremblay-en-France. Una successiva analisi della ristrutturazione della rete di autobus esistente sarà effettuata al fine di specificare le modalità di servizio di queste stazioni non incluse nel perimetro del progetto, grazie a una o più altre linee di autobus. Questa analisi sarà effettuata in collaborazione con le comunità interessate e gli attori associativi del settore. Tre fermate sul percorso (ora servite dalla linea 15) saranno rimosse:

Fermata Art a Aulnay-sous-Bois: situata tra 2 fermate trafficate della linea (fermata Soleil Levant e fermata Lapin Sauté), a brevissima distanza l'una dall'altra, la fermata Art è molto poco frequentata (139 utenti in media per giorno feriale - fonte Keolis - 2016), rendendola una delle fermate meno frequentate della linea 15. La sua rimozione migliorerà la velocità e la regolarità commerciale e gli utenti avranno due fermate nelle vicinanze (Jump Rabbit o Rising Sun)

Fermata HLM: questa fermata è ora servita solo in direzione di Aulnay-sous-Bois, in determinati momenti della giornata, quando l'autobus effettua una deviazione nel quartiere di Ambourget. La sua rimozione migliorerà la leggibilità della linea 15 e gli utenti potranno fare riferimento alla vicina fermata Ambourget – Cimitero.

Fermata Paré: nell'ambito della riconfigurazione della rotatoria Robert Schuman, questa fermata sarà rimossa e gli utenti potranno fare riferimento alla fermata Savigny.

Entro il 2030, la linea 15 servirà 23 stazioni sui suoi 9,2 chilometri di percorso da Aulnay-RER a Vert Galant e dovrebbe trasportare 24.000 passeggeri al giorno.