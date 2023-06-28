Perché ristrutturare il percorso della linea 15?

La linea 15 (Aulnay-sous-Bois, RER – Tremblay-en-France, Jaurès) è una delle più grandi del nord-est dell'Ile-de-France, con circa 20.000 passeggeri al giorno. È quindi importante fornire ai vari passeggeri che lo utilizzano, soprattutto in corrispondenza con le 3 stazioni servite (Aulnay RER, Sevran-Beaudottes e Vert Galant), un servizio di qualità. Oggi, questa linea:

è integrato nel traffico generale, il che influisce sulle sue prestazioni e sulla qualità del servizio (regolarità e velocità commerciale)

ha caratteristiche di percorso, con diversi terminal/destinazioni, un numero di fermate e un percorso che varia a seconda della direzione del traffico, il che ne complica la leggibilità.

La costruzione di un sito pulito (binari dedicati), strutture funzionali, nonché l'eliminazione di alcune fermate miglioreranno significativamente il funzionamento della linea, con un risparmio medio di tempo da 8 a 10 minuti per arrivare da Aulnay RER a Vert Galant, per i 24.000 utenti previsti quotidianamente sulla linea, dal 2030.