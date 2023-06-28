Quando sarà commissionato il progetto?

A seguito della consultazione e della valutazione della consultazione, saranno effettuati studi preliminari per finalizzare il progetto e stabilire il piano di principio. Il progetto sarà quindi sottoposto a un'inchiesta pubblica e potrà essere realizzato a medio termine. A biglietto indicativo, per progetti comparabili, sono stati necessari in media da 8 a 10 anni tra gli studi preliminari (fase attuale del progetto) e la messa in servizio della nuova infrastruttura. Tale periodo tiene conto, in particolare, dei ritardi nell'ottenimento delle varie autorizzazioni regolamentari e dei tempi necessari per l'acquisizione di terreni e la realizzazione di eventuali deviazioni delle reti di concessione.