Qual è lo scopo della consultazione? Come partecipare?

Nel 2020, la prima fase di studio del progetto ha portato alla pubblicazione di un Dossier di Obiettivi e Caratteristiche Principali. È su questo supporto, che consente di specificare il progetto, le sue caratteristiche e il suo percorso, che si basa la consultazione. Questa fase di dialogo con il territorio fa parte dell'approccio di qualità di Île-de-France Mobilités e riflette il suo desiderio di costruire progetti da e per gli utenti del trasporto pubblico. In questa prospettiva, la tua opinione e le tue osservazioni sono importanti per arricchire il progetto. Dal 20 settembre al 22 ottobre 2021, vieni a incontrare i team di progetto di Île-de-France Mobilités durante incontri e workshop organizzati sul territorio (date, orari e procedure di registrazione disponibili qui) e inviaci i tuoi commenti inviando un avviso o restituendo il coupon T del volantino, disponibile nei municipi di Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte e Tremblay-en-France.